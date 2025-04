Ladispoli, agevolazione ai nuclei familiari per l’abbattimento delle spese sostenute per il pagamento del servizio di mensa scolastica –

“Sono aperti i termini per la presentazione delle istanze per richiedere l’agevolazione per sostenere parzialmente le spese sostenute dalle famiglie nel pagamento delle rette dovute per il servizio di mensa scolastica.”

Lo rende noto il Comune di Ladispoli, affermando inoltre:

Possono presentare la domanda i nuclei familiari:

Residenti nel comune di Ladispoli;

Con minori che frequentano, nell’anno scolastico 2024-2025la scuola dell’infanzia, la scuola primaria e la scuola dell’obbligo di primo grado nel comune di Ladispoli;

In regola con i pagamenti del servizio mensa degli anni precedenti e del corrente anno scolastico;

Che hanno effettuato i pagamenti delle rette compreso il mese di febbraio 2025 ed eventualmente i pregressi entro e non oltre il 30 aprile 2025;

Con indicatore Isee in corso di validità non superiore a 8.500,00 euro;

Che non abbiano beneficiato di altri rimborsi/contributi per la medesima finalità.

Ciascun nucleo familiare in regola con i requisiti sarà esonerato dal pagamento delle ultime tre rette della mensa scolastica (relative ai mesi di marzo, aprile e maggio 2025).

La domanda dovrà essere indirizzata al Comune di Ladispoli – Ufficio Pubblica Istruzione – e trasmessa entro e non oltre il 30 aprile 2025 tramite Pec a [email protected] oppure a mano al protocollo generale dell’Ente.

Per avviso e modulistica

https://www.comune.ladispoli.rm.it/novita/avvisi/agevolazione-ai-nuclei-familiari-per-l-abbattimento-delle-spese-sostenute-per-il-pagamento-del-servizio-di-mensa-scolastica