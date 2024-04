Ladispoli, affidamento del servizio educativo per l’autonomia e la comunicazione a sostegno degli alunni disabili: pubblicato l’avviso –

L’Amministrazione comunale rende noto che è stata aperta una procedura per la conclusione di un accordo quadro con un unico operatore economico, ai sensi dell’art. 59 co. 3 del d.lgs. 36/2023 per l’affidamento del Servizio educativo per l’autonomia e la comunicazione (o.e.p.a.c. ex aec) a sostegno degli alunni disabili residenti nel comune di Ladispoli, frequentanti le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado per tre anni ed eventuale rinnovo per un ulteriore anno. Per gli atti di gara relativi alla procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro e per l’avviso

https://www.comunediladispoli.it/affidamento-del-servizio-educativo-per-lautonomia-e-la-comunicazione-a-sostegno-degli-alunni-disabili-pubblicato-lavviso/notizia