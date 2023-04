Educazione ambientale e impegno civico sulla spiaggia di Marina di San Nicola

Ladispoli aderisce alla settimana verde di Ambiente Mare Italia

Riceviamo e pubblichiamo –

Si è tenuta questa mattina a Ladispoli, Marina di San Nicola, una giornata di educazione ambientale e impegno civico organizzata da Ambiente Mare Italia nell’ambito della Settimana Verde, 15-23 aprile.

Hanno partecipato all’iniziativa circa 50 ragazzi della scuola media dell’istituto Giuseppe De Merode di Roma grazie ad un progetto educativo realizzato in collaborazione con la Fondazione De La Salle Onlus.

“Siamo lieti e onorati– commenta Alessandro Botti, Presidente di Ambiente Mare Italia,– di aver avuto oggi qui con noi, Filippo Moretti, esperto in materia di Acqua di ENEA, consigliere comunale delegato alle risorse idriche del Comune di Ladispoli e amico di AMI. I ragazzi presenti hanno potuto così apprendere dalle parole di Moretti l’importanza delle risorse naturali, prima fra tutte, l’Acqua”.

“La sensibilizzazione e la formazione dei giovani sui grandi problemi ecologici è ormai un passaggio irrinunciabile nel loro percorso di crescita sociale – dichiara Filippo Moretti, esperto di Enea -. Comprendere quale sia l’impatto delle attività antropiche sull’ambiente educa a modificare i propri comportamenti per contrastare gli effetti del consumo indiscriminato delle materie prime, l’acqua su tutte, e crea una coscienza civica che i giovani possono accrescere e trasmettere nel tempo”.

L’ONU riconosce l’accesso all’acqua pulita e potabile come un diritto umano universale. Tuttavia nel mondo, ancora oggi, l’accesso a questo bene prezioso, ma non infinito, non è uguale per tutti. Infatti, secondo i dati dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, oltre 2.2 miliardi di persone non hanno ancora accesso ad una fonte stabile e sicura di acqua potabile e 4.2 miliardi di persone non hanno accesso ad adeguati servizi igienico sanitari.

“Sono lieto di aver partecipato a questa giornata organizzata da AMI e sono felice – continua Moretti – di poter trasmettere ai giovani un bagaglio di informazioni che consenta loro di formare una coscienza ambientale. L’ENEA – continua Moretti – con i propri esperti partecipa ormai da anni alla diffusione di buone pratiche ambientali per quel che riguarda il tema dell’acqua, dell’energia e dei rifiuti, al centro dell’interesse della comunità scientifica internazionale”.

L’iniziativa di oggi rientra nel calendario di eventi che Ambiente Mare Italia ha organizzato in tutta Italia dal 15 al 23 aprile, la Settimana Verde di Ambiente Mare Italia – AMI ETS, patrocinata dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica – MASE e dalla Commissione europea – Rappresentanza in Italia, per celebrerà la Natura e l’impegno di ognuno di noi in favore del rispetto dell’ambiente e della biodiversità.

“Dopo il momento educativo i ragazzi insieme ai loro insegnati e ai nostri volontari – conclude Alessandro Botti, Presidente di Ambiente Mare Italia – AMI – si sono rimboccati le maniche rimuovendo dalla spiaggia una grande quantità di rifiuti, in particolare plastica trasportata dalle mareggiate e dal cattivo tempo di questi giorni”. La Settimana Verde di Ambiente Mare Italia continua con tante iniziative in programma. Seguiteci!”.

Tutte le iniziative della Settimana Verde sono consultabili al link https://ambientemareitalia.org/eventi/