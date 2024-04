Ladispoli: ” A volte ritornano” attività di orientamento per i ragazzi diplomati-

Non ha nulla a che vedere con Stephen King, se non il titolo, l’iniziativa di orientamento in corso all’Alberghiero di Ladispoli, “A volte ritornano”. “Abbiamo scelto il registro ironico per presentare una serie di incontri di straordinaria importanza per i nostri studenti. – ha spiegato la Prof.ssa Donatella Di Matteo, Docente di Sala dell’Istituto di via Federici – Il paradigma a cui ci siamo ispirati è quello della peer orientation, vale a dire un’attività di orientamento professionale che parte da ex-studenti dei nostri corsi,neodiplomati ma già inseriti in contesti lavorativi di successo.

Riteniamo infatti, senza escludere naturalmente altri metodi, che sia molto più efficace ascoltare il racconto di coetanei che hanno trovato una gratificante realizzazione personale e professionale proprio in forza del percorso formativo seguito all’interno del nostro Istituto. La loro voce suona più familiare e “vicina” ad un allievo che sta ancora frequentando la scuola, perché è fra quegli stessi banchi e negli stessi Laboratori che ha lavorato chi viene a proporre e raccontare la propria esperienza. Il 1° marzo, ad esempio, abbiamo accolto Johana Ruiz, una bravissima ex- studentessa di Sala, diplomata appena nel 2022. Johana ha già lavorato alla Villa dei Desideri nel settore eventi, poi si è iscritta all’Accademia del Lusso, che ha terminato a gennaio 2023, tra l’altro avendo ottenuto una borsa di studio. Il suo sogno è quello di aprire una Società di eventi. Durante l’intervento ha ricordato agli studenti quanto sia stata importante la formazione ricevuta all’Alberghiero perché proprio qui ha appreso come gestire una Sala: dalla mise en place, al centrotavola, al servizio, senza dimenticare l’indispensabile competenza del problem solving.

Ma molte altre sono state le iniziative promosse dai Docenti dell’Indirizzo di Sala. Il 13 marzo si è svolto l’evento “Barman; Freestyle” con la collaborazione della scuola; “Miscelando in Italia”, che ha visto partecipare i barman Jordy Di Leone, Simone Paris e Christian Buccioni: una full immersion nel bartending e della mixologia che ha entusiasmato gli studenti dell’Alberghiero.

L’iniziativa che mette al centro il valore aggiunto dell’orientamento “tra pari” ha riguardato anche il Settore dell’Accoglienza turistica per il quale i Docenti Giovanna Albanese, Renato D’Aloia e Carmen Piccolo hanno organizzato lezioni tenute da ex – studenti che sono tornati all’Istituto Alberghiero per raccontare la loro esperienza nel mondo del turismo. Lorenzo Intonti, Steward Ryan Air e Sebastian Todde, Accompagnatore turistico, hanno descritto il momento degli esordi, appena conseguito il diploma, e i primi passi nei loro settori professionali. Ma è stata anche Daniela Luchetti, wedding planner, a spiegare agli allievi i segreti dell’arte del Ricevimento. “Un’attività che ha riscosso l’entusiasmo dei nostri studenti. – hanno sottolineato i Docenti – Proseguiremo su questa strada: ascoltare i propri coetanei rende più vicino, familiare e “tangibile” il mondo del lavoro e consente di percepire come possibile il traguardo del successo”.