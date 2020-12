Share Pin 1 Condivisioni

Era sdraiato sul letto della sua camera

Ladispoli, a fuoco appartamento in pieno centro: salvato il proprietario –

Paura questa mattina intorno alle 8 in pieno centro città. I vigili del fuoco del distaccamento di Cerveteri si sono recati su viale Italia al civico 110 per l’incendio sviluppatosi in un appartamento al secondo piano di una palazzina.

I vigili del fuoco sono riusciti ad aprire la porta d’ingresso e facendosi largo tra il fumo e il calore che si era sviluppato, sono riusciti a individuare e inertizzare la zona ardente.

Il resto della squadra, mentre si occupava di perlustrare l’appartamento, ha trovato il proprietario di nazionalità italiana, disteso sul letto della sua camera.

All’arrivo del personale sanitario il padrone di casa è stato subito affidato alle cure del 118 in modo da scongiurare una eventuale intossicazione da fumi.

Si suppone che a generare l’incendio sia stato un corto circuito.