Ladispoli: 15enne travolto dalle onde, trasportato al Bambin Gesù –

Paura oggi a Marina di San Nicola. Un ragazzo di 15 anni è stato travolto dalle onde mentre stava facendo il bagno.

Immediati i soccorsi da parte del bagnino del Velico a Marina di San Nicola che lo ha riportato subito a riva. Sul posto si sono subito portati anche gli uomini della Capitaneria di Porto impegnata sul territorio nell’attività Mare Sicuro del Locamare, che ha subito richiesto l’intervento del 118.

Sul posto è arrivata l’ambulanza Heart Life del Consorzio di Marina di San Nicola che ha subito verificato i parametri vitali del minore, di nazionalità filippina e residente a Lodi.

Il 15enne, in compagnia dal padre, è stato successivamente trasportato in via precauzionale all’ospedale Bambino Gesù di Palidoro.

Per fortuna solo tanto spavento.

Dalla Guardia Costiera ricordano che in presenza di condizioni meteo marine come quelle della giornata di oggi si dovrebbe prestare più attenzione e non allontanarsi, ma rimanere a riva in acque sicure.