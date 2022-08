Successo della serata-evento di presentazione della stagione 2022-23. La presidentessa Sabrina Fioravanti: “Ci siamo divertiti, è quello volevo”

L’Academy sfila per la sua Ladispoli –

Riceviamo e pubblichiamo –

Divertimento, ritmo, musica, burlesque e sport. Tutto questo è stata la serata-evento in piazza Rossellini per la presentazione della nuova stagione 2022-2023 della SSD Academy Ladispoli. Grande successo di pubblico che ha seguito dall’inizio alla fine tutta la manifestazione magistralmente organizzata dai vertici della società rossoblu. In prima fila il Sindaco Alessandro Grando che ha fatto gli onori di casa accompagnato da diversi numerosi rappresentanti dell’amministrazione comunale.

Non sono mancate le forze dell’ordine, in particolare gli uomini della Polizia Penitenziaria, che per tutto il tempo della serata hanno garantito ordine e sicurezza in piazza e intorno al palco. Magico momento dei dolcissimi della Scuola Calcio, rapiti dal simpatico personaggio “Olaf” di Frozen con la partecipazione della Smiley World Animazione, apparso sotto una coreografica nevicata durante l’esibizione del piccolo ma bravissimo Daniel Musa che ha fatto vibrare la platea di Piazza Rossellini. Settore giovanile, numerosissimo, tutti sul palco a sfilare con le loro divise rossoblu, emozionati ma bellissimi.

Ed infine, di poco preceduti dalla squadra di Eccellenza Femminile, la prima squadra di mister Michele Micheli, che con i ragazzi della Juniores si sono tutti esibiti in un ballo, capitanati dalla presidente onoraria Sabrina Fioravanti e dalla vice presidente Barbara Del Greppo, davanti a centinaia di persone e tifosi accorsi per conoscere chi contribuirà a rendere più accattivanti i week end della stagione agonistica ormai alle porte. Il 4 settembre parte il campionato di Eccellenza ed era giusto che la città di Ladispoli conoscesse la sua squadra, il suo team di rappresentanza, e la presentazione è stata a dir poco esplosiva.

“Sono stati giorni davvero di fuoco – ha detto la presidentessa Sabrina Fioravanti a fine serata – ma ne è valsa la pena. Ci siamo divertiti, grazie anche alla collaborazione di Livia Nardocci che ha curato le nostre coreografie, ed è quello che volevo. Una bella serata, movimentata al punto giusto. I ringraziamenti in questa fase sono doverosi. Quindi voglio ringraziare tutte le persone che erano in piazza, davvero tante ed è stato emozionante vederli dal palco. Ringrazio le autorità intervenute, sia civili che militari, tutti gli ospiti, ma soprattutto ringrazio i miei collaboratori che per settimane hanno lavorato affinché la serata riuscisse al meglio.

Grazie anche e soprattutto ai giornalisti presenti che ci seguono assiduamente. Un grazie va a Luigi Cicillini di CentroMareRadio per il servizio fotografico. Spero non aver dimenticato nessuno… ma nessuno me ne voglia. Ringrazio veramente di cuore tutti coloro che si sentono coinvolti in questa per noi importante manifestazione. Sono convinta che sarà una grande stagione e non vedo l’ora di iniziare”.

Servizio fotografico a cura di Luigi Cicillini (CentroMareRadio)