La Stazione dei Piccoli Artisti al Parco della Legnara riporta in scena il “Riccardo III” di William Shakespeare

Appuntamento per domenica 30 luglio alle ore 21:30, ingresso gratuito

William Shakespeare rivive al Parco della Legnara insieme al Laboratorio Teatrale Permanente della Stazione dei Piccoli Artisti. Domenica 30 luglio alle ore 21:30, l’Estate Caerite 2023 propone “Ma io… Riccardo”, liberamente tratto dal “Riccardo III” di Shakespeare, per l’occasione riadattato sotto la regia di Maria Concetta Galluso.

“Il Laboratorio Teatrale Permanente della Stazione dei Piccoli Artisti è una realtà di prestigio del nostro territorio e con Maria Concetta Galluso, una persona che da tanti anni si impegna con amore e grande passione per la promozione e la diffusione, in particolar modo tra i più giovani, della magica arte del teatro – ha dichiarato Federica Battafarano, Vicesindaco e Assessore alle Politiche Culturali del Comune di Cerveteri – siamo pertanto felici che anche quest’anno, all’interno del cartellone degli eventi dell’Estate Caerite, figuri una serata in loro compagnia. A Maria Concetta e all’intero cast faccio i miei complimenti e l’invito alla cittadinanza a partecipare allo spettacolo, che così come diversi appuntamenti della nostra estate, sarà ad ingresso gratuito”.

“Dopo l’Amleto, il Riccardo III (dramma storico che chiude la tetralogia dedicata al regno di Enrico VI) è l’opera teatrale più lunga di Shakespeare, tanto da far essere Riccardo il personaggio con più versi mai scritti nel teatro shakespeariano. Se Shakespeare resiste aldilà dei secoli forse è perchè lo spettro di indagine della sua opera ingloba ogni aspetto dell’esistenza umana, dall’amore alla guerra passando per la politica e la religione, gli scontri generazionali, le diversità culturali, l’altezza di spirito e la stupidità. La lingua di Shakespeare arriva aldilà di ogni barriera sociale confermando sempre la sua credibilità e la straordinaria verità delle relazioni. Il lavoro del gruppo – racconta Concetta Galluso – ha voluto indagare i lati più oscuri e quelli più luminosi con l’intento di stimolare l’apporto creativo individuale fino a raccogliere e rielaborare gli stimoli di ogni allievo incontro per incontro”.

Da oltre 15anni il Laboratorio Teatrale permanente La Stazione dei Piccoli Artisti è una realtà fondamentale in ambito artistico e culturale nel territorio etrusco e nel Litorale: già in passato più volte ha preso parte all’Estate Caerite, riscontrando sempre ampio successo e gradimento di pubblico.