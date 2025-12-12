Il libro unisce narrazione epica, storia e illustrazioni evocative

“La Spada di Troia”, il nuovo romanzo epico di Marco Mellace: un viaggio tra mito, storia e riflessione umana –

di Marco Di Marzio

La Spada di Troia: quando un’ispirazione cinematografica diventa narrativa epica

Marco Mellace, autore e divulgatore molto noto nell’ambito scolastico, annuncia l’uscita del suo nuovo libro La spada di Troia, pubblicato attraverso il circuito Amazon. Il progetto, maturato nell’arco di oltre quattro anni, prende vita da una precisa suggestione cinematografica: una scena del film Troy, in cui Paride affida la leggendaria spada a Enea con la speranza che il popolo troiano possa continuare a vivere attraverso di lui.

“Quella scena mi ha ispirato profondamente”, racconta Mellace. “È da lì che ho immaginato la storia della spada nei secoli successivi, come se potesse attraversare epoche e civiltà diventando la custode silenziosa dell’umanità”.

Una spada che attraversa i secoli: tra mito, storia e scelte narrative

Nel romanzo, la spada forgiata da Efesto sul Monte Olimpo non è solo un’arma: diventa un simbolo di saggezza, controllo e integrità morale, in netto contrasto con la sete di potere che ha spesso guidato le sorti dell’uomo.

Il percorso narrativo, pur partendo dal mito, si sviluppa in direzioni originali: Enea resta un fondamento della tradizione romana, ma la spada inizia un viaggio autonomo che la porterà nelle mani di figure emblematiche come Giulio Cesare, Guglielmo il Conquistatore, Giovanna d’Arco, fino ad arrivare a Artorius Castus.

Mellace avverte che nella storia sono presenti licenze storiche intenzionali, pensate per rendere la trama più fluida e coinvolgente. Un esempio è proprio Artorius, “posticipato” al V secolo per inserirlo nel contesto delle invasioni sassoni, un espediente narrativo simile a quelli adottati da Oliver Stone in Alexander.

Un romanzo pensato per gli studenti, ma perfetto per tutti gli appassionati

Marco Mellace

Concepito come un racconto epico ma anche come un utile strumento per avvicinare i giovani alla storia, La spada di Troia offre una narrazione avvincente che permette ai lettori di riscoprire personaggi fondamentali del passato. La spada funge da filo conduttore, rendendo più immediata la comprensione di contesti storici complessi.

“È una storia che invita al ripasso, ma anche alla riflessione”, spiega Mellace. “Viviamo in un’epoca difficile, e mi piaceva l’idea di trasformare uno strumento di morte in un simbolo di crescita e consapevolezza”.

Prefazione e postfazione firmate da due giornalisti

L’opera è arricchita da contributi d’eccezione:

La Prefazione è curata dal giornalista e autore Andrea Contorni, che introduce il lettore allo spirito e alla visione del romanzo.

La Postfazione è firmata dal giornalista Marco Di Marzio, che approfondisce i temi storici e narrativi dell’opera, aggiungendo ulteriore spessore al progetto.

Illustrazioni evocative nate grazie all’intelligenza artificiale

Uno degli elementi distintivi del libro è il comparto visivo: una serie di illustrazioni realizzate tramite intelligenza artificiale, basate su prompt studiati personalmente da Mellace. Il risultato è un apparato iconografico suggestivo, coerente e capace di amplificare l’impatto emozionale del racconto.

Un progetto in evoluzione: verso un futuro “alla Ken Follett”?

Pur essendo concepito come un racconto di narrativa epica accessibile e scorrevole, Mellace non esclude un ampliamento dell’opera: “Un giorno potrei sviluppare La spada di Troia in un romanzo più corposo, alla Ken Follett o alla Valerio Massimo Manfredi. Per ora, sono felice di vedere questo sogno finalmente realizzato”.

