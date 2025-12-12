Cerveteri, un brutto incidente davanti l’incrocio tra Via della Lega e Via degli Angeli Ceretani

Un brutto incidente è successo poco fa a Cerveteri, davanti l’incrocio tra Via della Lega e Via degli Angeli Ceretani. Sono state coinvolte, in un frontale, due automobili. Dai danni subiti, l’impatto deve essere stato forte.

Ci sono stati diversi feriti, ma la Polizia Locale non ha voluto, comprensibilmente, lasciare altre dichiarazioni.

Sul posto ancora un’ambulanza e alcune macchine della Polizia Locale di Cerveteri. I Vigili stanno operando per regolamentare il traffico con un senso alternato, e a compiere i necessari rilievi.