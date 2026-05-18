La scuola dell’infanzia di Borgo San Martino: una piccola, grande, realtà educativa radicata nel territorio

La recente inaugurazione del “Parchetto dei Cuccioli” di Valcanneto è stata anche l’occasione per raccontare il percorso della scuola dell’infanzia di Borgo San Martino. Una realtà educativa che, da anni, rappresenta un punto di riferimento per le famiglie della zona. E che continua a costruire un legame stretto con il territorio.

Tutti i bambini della scuola hanno partecipato, il 15 maggio, all’inaugurazione del “Parchetto dei Cuccioli”. Un nuovo spazio multisensoriale 0-6 anni di via Leoncavallo, a Valcanneto. Un’area pensata per i più piccoli. Realizzata con materiali di riciclo grazie all’iniziativa del Comitato di Zona locale, alle donazioni della Farmacia Salvo D’Acquisto e alla creatività di Martina Troiano di Artalo.

Non soltanto un’area gioco, dunque. Ma anche un luogo che richiama i temi della sostenibilità, dell’inclusione e della valorizzazione ambientale. Un modo per avvicinare i bambini, fin dai primi anni, alla conoscenza e al rispetto del territorio in cui vivono. È una linea che la scuola porta avanti attraverso diverse attività formative. Tra queste il corso di inglese, realizzato in collaborazione con la British School di Ladispoli. Ma anche le iniziative dedicate alla natura, come la Festa dell’Albero, che ha visto la partecipazione della comunità e della Sindaca Elena Gubetti.

Nel percorso educativo rientrano anche le uscite sul territorio. Dalla visita alla caserma dei Vigili del Fuoco di Cerenova alla Fattoria didattica Angelucci. Dall’esplorazione della Riserva naturale di Torre Flavia, agli incontri e ai laboratori organizzati presso la Biblioteca comunale di Cerveteri. Esperienze diverse, ma accomunate dallo stesso obiettivo: far crescere nei bambini la consapevolezza della bellezza e delle potenzialità del luogo in cui vivono.

Un ruolo centrale, in questo lavoro, è svolto dalle insegnanti e dalla comunità scolastica. Una comunità che guarda anche al futuro. Con l’idea di aprire una nuova sezione per rispondere alla crescente richiesta delle famiglie. Un segnale che viene letto come conferma della qualità dell’offerta educativa.

Accanto alla valorizzazione del percorso svolto, restano però anche alcune necessità che richiedono un’attenzione anche delle Istituzioni. Tra queste l’adeguamento degli spazi esterni, con l’inserimento di giochi utili allo sviluppo psicomotorio. La messa a norma delle finestre e i nuovi arredi per la sezione Primavera. E, soprattutto, una compartecipazione al costo mensa da parte del Comune di Cerveteri. Per garantire il tempo pieno all’unico servizio pubblico della primissima infanzia presente nella zona di Borgo San Martino, Valcanneto, Ceri e I Terzi.

Investire sulla scuola significa investire sul futuro del territorio. E la scuola dell’infanzia di Borgo San Martino, immersa nella natura e sostenuta da una comunità attenta, continua a rappresentare una piccola ma importante presenza educativa per questa parte del Comune di Cerveteri.