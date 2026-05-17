Cerveteri, grande partecipazione per il settimo Trofeo Etrusco. Una gara di Bike tra le nostre aree archeologiche

Una giornata di sport, partecipazione e promozione del territorio. Il settimo Trofeo Etrusco ha portato a Cerveteri circa 190 atleti, arrivati da tutto il Lazio, ma anche da fuori. Per una tappa dedicata alla bike nella cornice del paesaggio archeologico ceretano.

L’evento, organizzato dalla ASD Tirreno Bike Cerveteri e da Cristiano D’Annunzio, si è svolto oggi, e ha confermato il legame ormai consolidato tra la città e questa manifestazione sportiva. Che da diversi anni richiama appassionati e partecipanti. Una manifestazione che, anche nel 2026, ha unito attività sportiva, partecipazione e valorizzazione del territorio.

A esprimere soddisfazione è stato il Consigliere comunale Enrico Alessandrini. Che ha sottolineato la grande partecipazione e la qualità dell’organizzazione. Alessandrini ha ringraziato Cristiano D’Annunzio per il lavoro svolto. Ricordando l’allestimento di un vero e proprio villaggio con aree tecniche e di allenamento, spazi per la vendita dei prodotti e area food. Il Consigliere ha poi rivolto un ringraziamento anche alla Sindaca Elena Gubetti, all’Assessore allo Sport, Manuele Parroccini, alla Multiservizi, rappresentata da Linda Ferretti, e alla Cantina Sociale. Per aver contribuito alla riuscita di una giornata definita “una bellissima giornata di sport”.

Soddisfazione anche da parte della Sindaca Elena Gubetti, che già alla vigilia aveva parlato di un appuntamento capace di trasformare Cerveteri in un punto di riferimento per lo sport nel Lazio. Anche la Sindaca ha rivolto un plauso all’Assessore allo Sport Manuele Parroccini per il sostegno all’iniziativa, e ha espresso i propri complimenti a Cristiano D’Annunzio per il lavoro svolto nella promozione dello sport e del ciclismo in città.