La partecipazione sarà legata a una raccolta fondi per il Centro di Hackney, che assiste richiedenti asilo e rifugiati nella capitale britannica

Cerveteri, l’Assessore Alessandro Gnazi corre la Mezza Maratona di Londra con la Croce Rossa UK

L’assessore all’Ambiente, rifiuti e decoro urbano di Cerveteri, Alessandro Gnazi, correrà oggi la Mezza Maratona di Londra con il team della Croce Rossa UK. A raccontarlo è stato lo stesso Gnazi, spiegando che la sua partecipazione alla gara è stata possibile proprio grazie al supporto della Croce Rossa britannica. Una presenza che, oltre al valore sportivo, avrà anche un significato solidale.

Ogni componente del team, infatti, può associare la propria corsa a una raccolta fondi. Gnazi ha scelto di destinare la sua iniziativa al Centro di Hackney, a Londra. Una realtà che offre sostegno ai richiedenti asilo e ai rifugiati presenti nella città. Si tratta, come ha spiegato l’assessore, di un punto di riferimento importante per molte persone che vivono una condizione di particolare fragilità.

Per chi vorrà contribuire, Alessandro Gnazi ha creato una pagina su JustGiving, attraverso la quale sarà possibile effettuare anche una piccola donazione. Si può accedere alla pagina delle donazioni cliccando qui. I fondi raccolti saranno destinati direttamente al Centro di Hackney. Gnazi ha anche sottolineato l’intenzione di raccontare, più avanti, in che modo le donazioni verranno concretamente utilizzate. Una corsa, dunque, che unisce sport, solidarietà e attenzione verso chi, a Londra, trova in quel centro un luogo di ascolto e di aiuto.