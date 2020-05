La Regione autorizza la pesca da domani

Condividi Pin 0 Condivisioni

Soddisfazione da parte del Sindaco di Ladispoli, che aveva già anticipato la decisione: “Siamo sempre un passo avanti, a volte anche due!”

Con l’ordinanza n.Z00038, pubblicata oggi, anche la Regione Lazio ha autorizzato la pesca sulle spiagge.

“Esclusivamente per lo svolgimento in forma

amatoriale di pesca sportiva da terra in acque interne e in mare è autorizzato lo spostamento nell’intero ambito regionale, al solo scopo di consentire il raggiungimento

del litorale marittimo.”

Siamo sempre un passo avanti, a volte anche due!

Così il sindaco di Ladispoli Alessandro Grando sui suoi profili social