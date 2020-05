Condividi Pin 0 Condivisioni

Un’ottima notizia che arriva dalla ASL RM4

Campagnano non è più zona rossa

Dopo il periodo di isolamento del comune di Campagnano afferente al quarto distretto della Asl Roma 4, il direttore generale vuole ringraziare il sindaco per la collaborazione dimostrata e la professionalità e serietà nella gestione di una situazione così difficile. Importante anche la sinergia che si è creata con gli altri sindaci dei comuni limitrofi, sempre facenti parte del distretto 4 che hanno dimostrato di saper gestire la comunicazione con razionalità in modo da calmare alcune situazioni di allarmismo naturalmente createsi tra i cittadini.

Grazie anche e soprattutto ai cittadini, i più colpiti dalle misure restrittive. La civiltà e il senso di comunità dimostrati sono stati fondamentali per il corretto svolgimento del lavoro da parte della Asl e in particolare dal dipartimento di Prevenzione.

Un sincero ringraziamento al direttore del distretto Dott. Leone e al Dott. Torchia per la loro partecipazione al Coc (Centro Operativo Comunale) e a tutta la squadra che ha effettuato i controlli nelle altre strutture in piena sinergia con l’amministrazione comunale.

Il cluster resta circoscritto alla Rsa Santa Maria del Prato, la zona rossa è cessata ma si raccomanda la prudenza perché il virus non è ancora stato sconfitto. Respiriamo tutti insieme un’aria più leggera questa mattina, ma l’invito della Asl è quello di mantenere comunque un serio rispetto delle regole per il bene di tutti.