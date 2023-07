La punta di diamante della boxe di Ladispoli, Antonio Ciacosky, trionfa in Italia al “Mura”

E’ nata una stella nella boxe, il ladispolano Antonio Ciacosky trionfa in Italia al “Mura”, competizione di prestigio nazionale

E’ una carriera in grande ascesa quella di Antonio Ciacosky, pugile ladispolano che sta trionfando nei tornei di boxe in giro per l’Italia. In appena sei mesi, Antonio si è aggiudicato ben 3 tornei: prima il Nepi in Toscana, poi il Torneo delle Cinture e, infine, il prestigioso torneo Mura Italia.

Con questo risultato nel torneo tenutosi ad Assisi, per Antonio si possono aprire le porte della nazionale Youth. Nel round robin ha sconfitto l’ostico calabrese Ciccione, già nel giro della nazionale con match importanti alle spalle e l’abruzzese Andrea Cascini.

Il ragazzo è allenato da Fabio Filippini e dal papà, Andrei Ciacosky. Proprio coach Filippini ha dichiarato che: “Antonio ha avuto una crescita esponenziale ed è un ragazzo che si allena duramente senza tralasciare nulla. Abbiamo lavorato tantissimo proprio per partecipare a questi tornei, abbiamo fatto una grande preparazione atletica e nel torneo si è visto in modo evidente. Il resto lo ha fatto la classe e la diversità pugilistica di Antonio”.

“Io, come tecnico e titolare della Boxe Ladispoli, ringrazio Antonio per questo risultato strepitoso in un round robin di ferro. Ringraziamo la Abis Boxing Team e la Fight e co. che ci hanno dato tutto l’aiuto possibile per raggiungere questo risultato importante per noi e per il territorio. Inafatti, noi lavoriamo proprio a Ladispoli all’interno della palestra The Black Sheep”.