La Polisportiva Supernova Fiumicino cala il poker: tesserati Gabrieli, Taraddei, Hankir e Marash –

Riceviamo e pubblichiamo –

Completati tutti i passaggi burocratici che hanno permesso l’ acquisizione del titolo di Serie C Silver della Polisportiva Supernova Fiumicino nei confronti della Pallacanestro Ostia, i presidenti Laurenza-Porfidia, che puntano alla vittoria del campionato, si sono subito messi a lavoro per rinforzare ancora di più un roster già competitivo per la serie C Silver.

Le chiavi della regia sono state affidate a una coppia di playmaker che non ha bisogno di presentazioni: Maurizio Gabrieli e Marco Taraddei. Il primo, classe ’94 e reduce dalla stagione con Frassati in C Gold, è considerato una delle point guard più importanti della categoria, il secondo, classe ’88 e reduce dalla vittoria del campionato di Serie D con Cerveteri, è un giocatore capace di dare ritmo alla squadra ma anche di fare male con il tiro da fuori.

Per il reparto lunghi, invece, la Supernova ha deciso di puntare tutto sul duo Hankir-Marash. Hankir, ex Albano classe ’94 voluto fortemente da coach Bellini, è un lungo atipico di 2,02 cm con un’ottima velocità che si sposa perfettamente con le idee tattiche rossonero. Marash, classe ’01 proveniente dall’Alfa e Omega, è un centro di 2,08 cm che dopo gli ottimi numeri messi insieme nella scorsa stagione ora è chiamato all’esplosione definitiva.

Nella stagione 2022-23 la squadra sarà dunque cosi composta:

Playmaker: Maurizio Gabrieli, Marco Taraddei, Francesco Filippo

Guardie: Andrea Laurenza, Carlos Cascio, Gal Glick

Ali: Andrea Tebaldi, Francesco Zappalà, Lorenzo Irrera

Centri: Jamil Hankir, Marash Ramaj, Francesco Vanni