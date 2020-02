Condividi Pin 3 Condivisioni

Ristorante e pizzeria immerso nel verde, ma anche tante proposte originali per divertirsi con musica e animazione anche a San Valentino, Carnevale e 8 Marzo

Ristorante Pizzeria La Pianetta: tanti eventi per grandi e piccoli, tutto l’anno.

Al ristorante “La Pianetta” non mancano mai gli eventi all’insegna del divertimento, con musica, animazione e un ricco menù alla carta.

Per Febbraio e Marzo, Francesco e Luana hanno messo in programma una serie di eventi con musica e animazione. Ovviamente, Re della serata sarà il buon cibo della tradizione e fatto di ingredienti sceltissimi provenienti dal territorio.

Il ristorante e pizzeria “La Pianetta” si trova in un luogo estremamente suggestivo, immerso nel verde, nelle campagne tra Cerveteri e Palidoro (in via Torresani 5-7 Fiumicino).

Festeggiamo San Valentino

Musica dal vivo, Canzoni Jukeboxe e Messaggeria dell’Amore

Venerdì 14 Febbraio, la serata più romantica dell’anno, potrete festeggiare il San Valentino in un’atmosfera veramente speciale.

Le sale de “La Pianetta” con grandi vetrate sullo spazio verde esterno, gli arredi caldi in legno e il gusto particolare del servizio, renderanno la serata estremamente suggestiva.

La luce delle candele regalerà un’atmosfera ancor più speciale.

Oltre alla cena con menu alla carta, le coppie godranno di un piacevole intrattenimento musicale con la possibilità di scegliere e dedicare le proprie canzoni preferite al proprio “Valentino”. Una “messaggeria dell’amore” che regalerà, forse, qualche emozione in più in una notte già speciale.

Festa di Carnevale… con premiazione

Cena, karaoke, animazione e ballo: un evento per adulti e bambini

Per Carnevale, Sabato 22 Febbraio, il ristorante e pizzeria “La Pianetta” ha organizzato la Festa in Maschera più divertente del territorio, con tanta musica e la premiazione della maschera più bella. Coinvolgente per gli adulti, perfetto per i bambini.

Le famiglie, infatti, avranno a disposizione tutta la libertà e la spensieratezza di una serata in compagnia senza la preoccupazione di dover lasciare a casa i più piccoli: spazi attrezzati, giochi e animazione terranno compagnia ai bambini garantendo ai genitori qualche ora di piena serenità.

Durante la serata saranno votate le maschere più divertenti ed originali che si aggiudicheranno i premi messi a disposizione da Francesco e Luana.

Il menù, realizzato sempre con prodotti di prima qualità provenienti dal territorio, è ricco e capace di unire tradizione e nuove tendenze comprese ovviamente le scelte vegetariana e gluten free.

Una serata lunga e ricca di sorprese, con karaoke, giochi, balli di gruppo e discoteca. Divertimento e soddisfazione garantiti!

Filastrocche a Bocca Piena, per divertirsi a tavola

Domenica 8 Marzo, pranzo con spettacolo teatrale con Massimiliano Maiucchi

Non mancano a “La Pianetta” gli eventi tutti dedicati ai bambini.

Domenica 8 Marzo, nelle grandi sale del ristorante si terrà un vero e proprio spettacolo teatrale insieme all’autore Massimiliano Maiucchi, apprezzato e conosciuto come clown e come scrittore di libri per bambini.L’evento è pensato per far divertire i bambini… mangiando!

Filastrocche a Bocca Piena è una raccolta dedicata al cibo, per giocare con le parole e con i suoni e per scoprire il piacere di divertirsi a tavola.

Nel menù, ovviamente, tante scelte adatte ai gusti dei più piccoli, e una giornata divertente anche per i grandi.

“La Pianetta” è aperto ogni Mercoledì, Giovedì e Venerdì a cena e Sabato e Domenica anche a pranzo. Lunedì e Martedì chiusi.

Per prenotare: 06.61697754 – 338.3037108 – info@lapianetta.it

Indirizzo: Via Andrea Torresani 5-7 (Fiumicino) – sito internet www.lapianetta.it