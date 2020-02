Condividi Pin 11 Condivisioni

Cerveteri, Istituto Cena: riscontro positivo per l’incontro sul bullismo – Si è svolto ieri all’interno dell’Aula Consiliare del Granarone il laboratorio didattico “Uno schiaffo al bullismo”, proposto dall’Istituto Comprensivo Giovanni Cena di Cerveteri insieme alla Delegata alle Politiche Scolastiche del Comune di Cerveteri Pamela Baiocchi, impegnata assiduamente non solo nelle attività scolastiche quotidiane ma anche in iniziative formative e incontri didattici sui più vari argomenti legati alla scienza e alla divulgazione scientifica tra ragazzi.

“Sono molto soddisfatta di come si sia svolto questo incontro, su un tema che purtroppo è sempre attuale. Era importante parlare di questo tema in un modo così diretto con i ragazzi, per far capire loro quali sono i campanelli di allarme di un fenomeno, un triste fenomeno, come quello del bullismo che può insidiarsi da un momento all’altro all’interno delle varie realtà, soprattutto quelle giovanili – ha detto la Delegata alle Politiche Scolastiche Pamela Baiocchi – ringrazio, in qualità di Delegata e di madre, il personale docente dell’Istituto e la Dirigenza per aver proposto un’iniziativa così importante, così come ringrazio e mi complimento con tutti i ragazzi che con attenzione e serietà hanno preso parte all’incontro. Un’iniziativa che proporremo nuovamente in primavera, per coinvolgere sempre più ragazzi. Sempre in tema di appuntamenti con le scuole, nelle prossime settimane torneranno gli appuntamenti classici di divulgazione scientifica, in un viaggio tra storia dell’uomo e mondo animale”.

Giunge al Comune di Cerveteri anche il ringraziamento dell’Istituto Cena: “ringraziamo l’Amministrazione comunale e la Delegata Pamela Baiocchi per la disponibilità e per la collaborazione dimostrata nell’aiutarci a sensibilizzare i nostri ragazzi su un tema così importante e di attualità come quello del Bullismo. Ci è stato dato un fondamentale contributo nell’organizzazione di questo evento a cui tenevamo davvero molto. Con l’occasione ringraziamo anche tutti coloro che sono intervenuti all’iniziativa, tra cui la Dottoressa Elisabetta Di Stefano, Sociologa, dottoranda presso l’Università Pontificia Salesiana, il Docente Fabio Tridente e l’attore Fabio Barbieri”.