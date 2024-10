Il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti: “Votiamo per il nostro patrimonio naturalistico, può diventare il Luogo del Cuore di tutta Italia”

“La Palude di Torre Flavia è uno dei luoghi più suggestivi di Cerveteri e dell’intero Litorale a Nord di Roma. Quest’anno abbiamo l’opportunità di eleggerlo a ‘Luogo del Cuore’ del FAI – Fondo Ambiente Italiano, un contest su scala nazionale che ogni anno punta a premiare il sito italiano più amato dal web e dai turisti. Un contest puramente simbolico, ma che offre una visibilità straordinaria alla nostra area protetta, al nostro territorio e allo straordinario patrimonio naturalistico che Cerveteri ha il privilegio di ospitare. Invito tutti a votare la nostra area protetta ed esprimere la propria preferenza collegandosi al sito del FAI”.

A dichiararlo è Elena Gubetti, Sindaco di Cerveteri, che proprio questa mattina si è recata a Torre Flavia dove ha incontrato il Dottor Corrado Battisti, referente dell’area per Città Metropolitana di Roma Capitale e numerosi appartenenti ad associazioni di volontariato ambientale.

La Palude di Torre Flavia “Luogo del Cuore” del Fai: ecco come votarla

“In questi anni abbiamo lavorato affinché la palude fosse prima di tutto salvaguardata e poi conosciuta e amata, un lavoro enorme fatto da una collaborazione continua tra Comune di Cerveteri, Città Metropolitana, Ente titolare dell’area e volontari – ha detto il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti– riconoscerne il valore, proteggerla e gestirla adeguatamente, ma soprattutto imparare ad amarla per la sua bellezza e la sua importanza, a partire dalla sua incredibile biodiversità, questo è quello che cerchiamo di fare nella nostra meravigliosa Palude di Torre Flavia. Oggi, abbiamo l’opportunità di farla diventare il ‘Luogo del cuore’ non soltanto nostro, ma di tutta Italia. Farlo è davvero semplice: è sufficiente collegarsi al sito nazionale del FAI – Fondo Ambiente Italiano, www.fondoambiente.it, visitare la sezione dedicata ai Luoghi del Cuore, cercare la sezione dedicata alla Palude e votare. Sarà una grande vetrina e una grande opportunità per farsi conoscere in tutta Italia per il nostro territorio”.

I Luoghi del Cuore è una campagna nazionale per i luoghi italiani da non dimenticare, promossa dal FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano. Il progetto, nato nel 2003, mira a coinvolgere concretamente tutta la popolazione, italiana e non, invitandola a votare i luoghi italiani che sente particolarmente cari e importanti e che vorrebbero fossero ricordati e conservati intatti per le generazioni future. Nel 2021 si è calcolato che in totale, nelle dieci edizioni, siano stati raccolti oltre 9,6 milioni di voti, segnalati più di 40.000 luoghi e sostenuti 139 progetti a favore di luoghi d’arte e di natura in 19 regioni.