Intervista alle due istruttrici Vera Consalvi e Daniela Iommi

Prosegue a gonfie vele l’attività del Basket San Michele Cerenova che in questa stagione sportiva raggiunge i 15 anni di attività sul territorio di Cerenova.

Tanti i Bambini e ragazzi che hanno frequentato i corsi tenuti dalle istruttrici Vera Consalvi e Daniela Iommi che con i loro titoli e le loro competenze introducono i più

piccoli al mondo dello sport.

Cerveteri, il Basket San Michele Cerenova

“Ciò che ci muove – spiega l’istruttrice nazionale minibasket Vera Consalvi – è una grande passione per questo sport. Il nostro atteggiamento materno ed accogliente fa si che i bambini e le loro famiglie si sentano parte di una grande famiglia. Insegnare con competenza ed empatia non è affatto scontato e per nulla semplice, ecco perché ci impegniamo affinché ogni piccolo iscritto si senta rispettato e sia pronto ad apprendere le capacità del minibasket giocando e rispettando le regole”.

“L’Associazione – aggiunge – nel corso degli anni ha effettuato necessariamente un cambio di rotta, dovendo rinunciare al settore giovanile a causa della mancanza degli spazi. Nel nostro comune sono presenti poche strutture adatte al Basket e quelle che ci sono dobbiamo condividerle con le altre associazioni del territorio. A fronte di ciò abbiamo attuato un piano B che ci esalta altrettanto. Da tre anni – chiarisce Vera Consalvi – collaboriamo con la Dinamo Pallacanestro Ladispoli e i bambini che escono dal settore minibasket di Cerenova diventano giocatori del giovanile Dinamo, con la speranza che approdino in futuro in serie D (categoria in cui milita attualmente la prima squadra Dinamo)”.

Cerveteri, il Basket San Michele Cerenova festeggia 15 anni di attività

Insieme a Vera Consalvi fondamentale l’apporto di Daniela Iommi.

“Mi occupo dell’insegnamento per le categorie pulcini e scoiattoli insieme a Vera e l’intesa che abbiamo ci aiuta a compiere il nostro lavoro al meglio. Siamo scrupolose e cerchiamo di essere sempre attente alle esigenze dei bambini e per questo mi sento gratificata da ogni sorriso che i bimbi mi regalano”

E’ un lavoro di indubbio valore quello portato avanti da questa associazione che crede anche fermamente nell’inclusione, progetto che porta avanti da anni con convinzione.

“Veniteci a trovare – conclude Vera Consalvi – vi aspettiamo”.