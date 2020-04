Condividi Pin 0 Condivisioni

“Abbiamo ritenuto opportuno contribuire ad aiutare le famiglie che in questo momento di difficoltà hanno bisogno di generi di prima necessità”

La “ONLUS Marco e Francesco” in aiuto delle persone in difficoltà

La “ONLUS Marco e Francesco” in aiuto delle persone in difficoltà – Così riporta il post della “Onlus Marco e Francesco” riportato sulla propria pagina facebook: “Abbiamo ritenuto opportuno contribuire ad aiutare le famiglie che in questo momento di difficoltà hanno bisogno di generi di prima necessità.

Per questo oggi pomeriggio il presidente della nostra Onlus, Caterina Katia De Caro e papà Emiliano, hanno consegnato al sindaco di Ladispoli Alessandro Grando una busta contenente dei fondi che serviranno per acquistare 8 pacchi alimentari che aiuteranno altrettante famiglie.

Mentre alcune istituzioni, a Cerveteri, lasciano indietro Marco e Francesco, loro non fanno lo stesso e danno una mano a chi ne ha bisogno.”

Post nel quale è condiviso al proprio interno quello espresso dal Sindaco Alessandro Grando sul proprio profilo social: “Anche Marco e Francesco Camerini ONLUS ha voluto dare un contributo per l’acquisto di pacchi alimentari da destinare alle famiglie in difficoltà economica.

Un gesto veramente nobile che accettiamo con grande piacere.

A nome della città ringrazio il Presidente della Onlus Caterina Katia De Caro e i genitori di Marco e Francesco, Emiliano Camerini e Silvia Sette.

Siete unici”