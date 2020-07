Condividi Pin 1 Condivisioni

Un successo incredibile per la donna che a soli 31 anni entra nell’organico di una delle universtià più prestigiose al mondo

La manzianese Chiara Trebaiocchi a capo della cattedra di letterature e lingue romanze ad Harvard

“E’ con orgoglio e felicità che faccio i miei complimenti più sinceri alla “nostra” Chiara Trebaiocchi diventata, proprio in questi giorni, titolare della cattedra di letterature e lingue romanze dell’Harvard University.

Un traguardo prestigioso raggiunto a soli 31 anni.

Manziana è grata a questa “sua” giovane donna, da poco diventata anche mamma, che, con impegno e sacrificio, è riuscita a farsi strada nel mondo accademico statunitense, dimostrando concretamente che è possibile costruire il proprio futuro puntando solamente sul proprio talento.

Mi auguro che questa notizia sia di esempio e dia anche stimoli a tanti altri ragazzi desiderosi anche loro di percorrere queste ed altre carriere similari: ciò che ha fatto Chiara è la dimostrazione che nulla è impossibile!

Al tempo stesso è, però, anche un campanello di allarme (l’ennesimo!) ed una denuncia concreta nei confronti del nostro mondo universitario e lavorativo: speriamo che presto l’Italia torni ad essere un paese in grado di puntare sullo studio, sulla ricerca e sui giovani, non spingendo più i propri ragazzi a farsi valere oltre confine se non per loro scelta.

Ancora tanti complimenti a te, Chiara e, permettimelo, anche ai tuoi genitori che con il mondo accademico non hanno nulla a che fare: immagino i tanti sacrifici che hanno fatto negli anni e ora anche il loro orgoglio nel vedere realizzati i sogni della loro bambina, diventata donna, mamma e titolare di una delle cattedre della più antica istituzione accademica statunitense.

Manziana è davvero orgogliosa di te!”

Il Sindaco

Bruno Bruni