La società: “Siamo orgogliosi di questi ragazzi”

La juniores provinciale del Borgo San Martino al secondo posto

Al primo anno la juniores provinciale del Borgo San Martno ( 29 punti) sta rispettando, se non superando, le attese della vigilia.

Seconda posizione per i ragazzi di Pino Cocco, un piazzamento che ad oggi è un vanto per la sociertà giallonera, soddisfatta dell’andamento dei baby ceriti.

Per il primo posto, occupato dal Cerveteri ( 42 punti) , non c’è più speranza, mentre per la piazza d’onore che aprirebbe le porte ai playoff, è ghiotta l’occasione.

Almeno quattro formazioni, compreso il BSM, lottano per la seconda posizione.

C’è voglia di arrivare al termine del campionato e mantenere l’attuale posizione in classifica.

“Si, diciamo che siamo contenti di come sta andando -afferma il presidente Lupi – sono orgoglioso dei ragazzi, onestamente non mi sarei aspettato che facessero un grande campionato.

Merito di tutti, giocatori e tecnico, che hanno intrapreso il torneo con il piglio giusto lottando partita in partita.

E credo che la squadra possa arrivare al termine del campionato con un ottimo risultato”

Tra poche giornate, tra l’altro, spicca una gara di cartello il derby con la capolista Cerveteri sul campo di Aranova.

All’andata si impose il BSM, questa volta sarà una sfida aperta ad ogni risultato. E soprattutto allo spettacolo e al fair play.

Fa.No.