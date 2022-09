Indoor Rowing: domani a Civitavecchia il Sine Metu Rowing Team tenterà di battere il record mondiale sui 100 km

La giornata di sport organizzata dal Comune di Civitavecchia in collaborazione con CivitaRemo e Concept 2 –

Il Comune di Civitavecchia in collaborazione con CivitaRemo e la partecipazione di Concept 2 che certificherà i tempi del team, organizza per domenica 25 settembre una grande giornata di sport durante la quale il Sine Metu Rowing Team tenterà di battere il record mondiale sui 100 km di indoor rowing, nella categoria Large Mixed 30/39. Ventuno canottieri, un equipaggio misto composto da 14 uomini e 7 donne, si daranno il cambio al vogatore, con turni di 100 mt per centrare la grande impresa. L’obiettivo è di superare il prestigioso primato stabilito nell’ormai lontano 2015 in occasione del Charles Morley Memorial XV di Aldershot, dal team britannico capitanato dal fuoriclasse Graham Benton. Il tempo da battere è 4:49:48.8.

La Sine Metu Rowing Team (I senza paura) detiene già il record over 40 sulla distanza con il tempo di 4h 30′ 48″, stabilito venerdì 11 Ottobre 2019 in occasione del Festival dello Sport di Trento. L’appuntamento è per le ore 14.00 in Piazza della Vita a Civitavecchia.

Numerose attività collaterali saranno organizzate per accompagnare gli atleti che si renderanno protagonisti del tentativo di record. La Concept 2 nell’occasione allestirà uno stand nella zona adiacente l’area deputata al tentativo alla performance sportiva nel quale sarà possibile, anche per i neofiti, provare i vogatori che simulano il gesto tecnico del canottaggio.

“ E’ un impresa che stiamo preparando da tempo– ha raccontato Emanuele Romoli capitano dei Sine Metu e deus ex machina della Prosport di Trento-ci impegneremo a battere uno dei record più longevi e prestigiosi dell’indoor rowing. Siamo un team eterogeneo, composto da atleti provenienti da tutta Italia. Sono fiducioso che faremo bene. Sarà bello esibirci in una piazza piena di gente, ci darà la carica per riuscire a centrare il nostro obiettivo “.

QUESTI I 21 PROTAGONISTI DEL TENTATIVO DI RECORD-

Alessio Antonini, Francesco Aprile, Paola Barchesi, Dario Bisozzi, Alessandra Bruno, Antonella Caser, Domenico Cioffi, Andrea Codemo, Andrea Crivello, Fabrizio De Fazi, Sara Di Felice, Sara Fiaccadori, Gianmaria Grassi, Matteo Grioni, Violante Lama, Lucia Nuzzo, Francesco Procaccianti, Diego Rivieri, Emanuele Romoli, Chiara Sacco, Antonio Stozzetti.