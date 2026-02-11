La fortuna bacia Ladispoli, colpo da 10mila euro al Lotto

Festeggia il Lazio grazie al Lotto. Come riporta Agipronews, nel concorso di martedì 10 febbraio vinti complessivamente 57.141 euro. Due premi a Roma, il primo da 25.875 euro, presso il punto vendita in Via Luigi Capuana, grazie a sei ambi, quattro terni e una quaterna e il secondo da 11mila euro in Via Ermanno Wolf Ferrari. Colpo da 10.516 euro in Via dei Campi Fioriti a Ladispoli, in provincia di Roma, grazie a un ambo, due ambi Oro e un terno Oro. Mentre, presso il punto vendita a Piazzale delle Colonie, a Santa Marinella, in provincia di Roma, tre ambi e un terno valgono una vincita da 9.750 euro. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 7,2 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 161,9 milioni da inizio 2026.