Blitz dei Carabinieri sull’Aurelia nord: fermati due uomini armati

Intervento in pieno giorno a Civitavecchia, vicino al centro commerciale. I due, residenti a Cerveteri, sarebbero coinvolti in un’indagine per presunta estorsione ai danni di un imprenditore.

CIVITAVECCHIA – Scene da film d’azione nel pomeriggio dell’altro giorno in zona Aurelia nord, a pochi passi dal centro commerciale. In pieno giorno e sotto gli occhi di numerosi passanti, i Carabinieri hanno intercettato e bloccato un’auto in corsa con un’operazione rapida e coordinata, immobilizzando i due uomini a bordo, entrambi armati.

L’intervento, avvenuto in un orario di forte affluenza, ha attirato l’attenzione di automobilisti e pedoni, rimasti sorpresi dalla velocità e dalla determinazione con cui i militari dell’Arma hanno chiuso l’operazione. Dopo aver fermato il veicolo, i Carabinieri hanno identificato i due occupanti, residenti a Cerveteri, conducendoli in caserma per gli accertamenti di rito. Sulla vicenda, al momento, viene mantenuto il massimo riserbo.

Secondo le prime informazioni trapelate, l’episodio sarebbe collegato a un’indagine per una presunta estorsione ai danni di un imprenditore di Civitavecchia. I due uomini si sarebbero recati presso l’azienda della presunta vittima per poi allontanarsi a bordo dello stesso veicolo dell’imprenditore.

Proprio durante questa fase sarebbe scattato il blitz: i sospetti erano infatti già monitorati a distanza dagli investigatori. Il blocco sull’Aurelia rappresenterebbe quindi il momento conclusivo di un’operazione pianificata nei dettagli, con l’obiettivo di intervenire in sicurezza e ridurre al minimo i rischi per la cittadinanza.

Le indagini proseguono per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti, chiarire le responsabilità e verificare l’eventuale coinvolgimento di altre persone. L’episodio conferma l’attenzione costante delle forze dell’ordine sul territorio, impegnate a garantire sicurezza anche nelle ore di maggiore affluenza.