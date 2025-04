La Fondazione Cariciv dona 11 televisori al reparto di chirurgia del San Paolo

Un gesto di generosità che migliora concretamente la quotidianità dei pazienti. Grazie alla Fondazione Ca.Ri.Civ, il reparto di Chirurgia dell’Ospedale San Paolo di Civitavecchia ha ricevuto in dono 11 nuovi televisori, che verranno installati nelle stanze di degenza per offrire un ambiente più confortevole e sereno.

Un piccolo ma importante contributo per rendere l’esperienza ospedaliera meno pesante, soprattutto per chi affronta lunghi ricoveri. Il dono si inserisce in una più ampia visione di vicinanza e sostegno alla sanità locale, da sempre al centro dell’attenzione della Fondazione.

«Grazie di cuore alla Fondazione Ca.Ri.Civ per il prezioso sostegno e per essere sempre vicina alla nostra comunità», è il ringraziamento espresso dal personale sanitario e dalla direzione ospedaliera, che hanno accolto con entusiasmo l’arrivo delle nuove apparecchiature.

Un’iniziativa che dimostra come anche un gesto semplice possa avere un grande valore per chi vive momenti di fragilità, confermando il ruolo fondamentale della sinergia tra enti, istituzioni e realtà del territorio.