La Fiumicino Tributi è società del comune

Conclusa l’acquisizione in house, nominato il nuovo organo amministrativo

Si è svolta giovedì 21 marzo, l’Assemblea straordinaria della Fiumicino Tributi SpA che ha trasformato la società in house providing, a intero capitale pubblico, con conseguente liquidazione del socio privato Maggioli Tributi SpA.

In questo modo si è dato seguito alla delibera consiliare di Fiumicino del 15 dicembre 2023, approvata all’unanimità da maggioranza e opposizione, che aveva tracciato la rotta per trasformare la Fiumicino Tributi in un modello di impresa pubblica e in una diretta estensione dell’Amministrazione comunale.

Nella riunione, che si è svolta alla presenza dei vertici del Comune di Fiumicino, della Fiumicino Tributi e della Maggioli tributi SpA, sono state accettate le dimissioni dell’Amministratore Unico della Fiumicino Tributi, Pino Colone ed è stato nominato un Consiglio di Amministrazione composto da tre tecnici di elevata professionalità: Presidente del Consiglio di Amministrazione, Avvocato Riccardo Graziano; Amministratore delegato, Dott. Andrea Mazzillo, docente universitario, già esperto di finanza locale presso la Corte dei Conti; consigliere, la dott.ssa Tiziana Valgimigli, commercialista, tributarista ed economista d’impresa.

“Ringrazio l’Amministratore Unico della Fiumicino Tributi, il Generale Pino Colone per la proficua attività svolta in seno alla Fiumicino Tributi – ha dichiarato il Sindaco di Fiumicino, Mario Baccini – caratterizzata da lotta all’evasione, opera di risanamento e spirito di servizio. Auguro buon lavoro al nuovo organo amministrativo della Fiumicino Tributi, composto da esperti e tecnici di altissima professionalità. Sono convinto che proseguiranno sulla strada dell’equità fiscale e contributiva, rafforzando il rapporto di fiducia e collaborazione con i cittadini contribuenti e con le realtà imprenditoriali. Nella consapevolezza che le entrate tributarie finanziano servizi imprescindibili per la collettività e – conclude il Sindaco – per lo sviluppo del tessuto sociale ed economico della nostra Città.”