La Famiglia Addams al Castello di Bracciano: un Halloween da brivido

BRACCIANO – Preparatevi a vivere un Halloween fuori dall’ordinario. Sabato 1 e domenica 2 novembre, il magnifico Castello Odescalchi di Bracciano ospiterà un evento imperdibile: “La Famiglia Addams”.

Morticia, Gomez e tutti i loro bizzarri parenti vi attendono per un’avventura unica nel suo genere, tra le antiche e suggestive sale del Castello. Il percorso, itinerante e ricco di sorprese, vi farà immergere in un’atmosfera divertente e misteriosa, popolata da strane presenze e avvenimenti inaspettati. Il gran finale si svolgerà nel laboratorio dello Zio Fester, dove assisterete a un esperimento che solo la Famiglia Addams potrebbe concepire.

Un’occasione perfetta per adulti e bambini per vivere una giornata speciale e, per chi lo desidera, partecipare in maschera.

L’evento è a numero chiuso, con una durata complessiva di circa un’ora e 45 minuti. Sono previste due repliche al giorno, alle ore 11:00 e alle ore 15:00, sia il sabato che la domenica.

Il costo del biglietto è di 18 euro a persona, mentre i bambini fino a 3 anni non compiuti entrano gratuitamente.

La prenotazione è obbligatoria e può essere effettuata inviando una mail a [email protected] o contattando il numero 3293106062. Per confermare la vostra partecipazione, dovrete indicare il numero di biglietti, un recapito telefonico e il giorno e l’orario scelti. Sarete poi contattati per completare la prenotazione.

