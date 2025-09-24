Il DS Scotti carica il gruppo: “Siamo una squadra, grande armonia, pronti a dare il massimo per vincere”

Cerveteri sale l’attesa per il derby con il Ladispoli

Conto alla rovescia per il derby di domenica, una gara che sfugge a pronostici e valori. Il Cerveteri vuole vincere, i tifosi chiedono tre punti contro il Ladispoli. Saranno spinti da un pubblico numeroso, che chiede impegno e sacrificio.

Il DS Oberdan Scotti, fino a qualche anno fa a Ladispoli, sente in modo particolare questa gara.

“Loro sono una squadra costruita per fare bene, che potrà lottare per il vertice. Sappiamo che sarà una partita dura, contro di noi dovranno faticare, abbiamo mostrato di avere le carte in regola per fare bene a Tolfa, dove ho visto un grande Cerveteri. Il gioco c’è, mister e ragazzi stanno facendo cose importanti, ce la metteremo tutta per vincere”.