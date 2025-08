La Dm84 scalda i motori: domani cena sociale per la stagione di prima categoria

La Dm84 scalda i motori

Il mercato è ancora aperto e l’inizio ufficiale del campionato sono ancora lontani, ma la Dm84 sta già scaldando i motori per farsi trovare pronta. E lo fa, con una serata conviviale, con un appuntamento tradizionale: la cena di inizio stagione, che avrà luogo domani, sabato 2 agosto alle ore 20:30.

Un modo per stare insieme, per una bella cena di gruppo, ma anche per dare un sostegno importante alla storica formazione etrusca in vista della prossima stagione, che per il secondo anno consecutivo la vedrà militare in Prima Categoria.

Ricco l menù, con prosciutto, melone, pasta all’amatriciana, salsiccia e arrosticini alla brace, verdure fritte, patatine, vino e acqua a soli 20€, che diventano 25€ qualora si volessero delle specialità ulteriori.

Per informazioni e prenotazioni, chiamare il numero 3334979057