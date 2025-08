Clizia Fornasier ospite degli “Aperitivi letterari in riva al mare”

Evento organizzato da Mondadori Cerveteri: appuntamento per domenica 3 agosto alle ore 19:30 sul Lungomare dei Navigatori Etruschi

Un volto conosciuto del grande schermo e della Tv agli “Aperitivi letterari in Riva al Mare”, rassegna estiva di appuntamenti letterari organizzata dalla Mondadori Bookstore Cerveteri sul Lungomare dei Navigatori Etruschi a Campo di Mare in collaborazione con il “Banana Village”. Domenica 3 agosto, alle ore 19:30, ospite Clizia Fornasier, con il libro “Volevo sognarmi lontana”, edito da HarperCollins. Presenta e modera l’incontro, Roberto Frazzetta, apprezzato scrittore del territorio.

Volevo sognarmi lontana è una storia familiare che parla di donne e di coraggio, di legami che resistono al tempo e a una terra capace di inghiottire tutto, anche i sogni più grandi. Un libro nel quale Clizia racconta alla perfezione il nostro tempo, attraverso tre indimenticabili personaggi femminili.

“L’edizione ‘Summer Edition’ de #laMondadoriCerveteriIncontra sta proseguendo con ottima partecipazione di pubblico, tra presentazioni, incontri e tanti momenti emozionanti – hanno dichiarato Andrea e Tarita di Mondadori Cerveteri – domenica avremo il piacere di avere ospite un volto noto al grande pubblico televisivo come Clizia Fornasier: la conosceremo in maniera diversa, non come attrice di film o fiction ma nel suo lato più profondo, più intimo, quello di scrittrice. Un pomeriggio con protagonista una grande Donna, dedicato alle Donne e più in generale, a chiunque voglia conoscere una bella storia familiare fatta di coraggio e di legami forti. Vi aspettiamo numerosi a questo nuovo, straordinario e imperdibile appuntamento”.

Attrice e personaggio Tv, inizia la sua carriera nel mondo dello spettacolo appena maggiorenne. Il successo cinematografico e televisivo giunge dal 2007, prendendo parte a “Notte prima degli esami – Oggi” di Fausto Brizzi, “Ultimi della classe” di Luca Biglione e “Grande, grosso e… Verdone” di Carlo Verdone. Tanti i successi anche in Tv, con “Tutti pazzi per Amore”, “Piper” e “Un medico in famiglia 7”. Clizia è un volto televisivo molto familiare, soprattutto sulle reti Rai: negli anni, ha preso parte come ospite, co-conduttrice e inviata a programmi come “Tale e Quale Show”, “Quelli che il Calcio”, Top-Tutto quanto fa tendenza” e “Zero e lode!”