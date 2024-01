“Dopo tanti anni abbiamo chiuso l’anno tra le prime, non è una priorità il salto in Prima, ma ci proveremo”

Nel 2024 si augurano di arrivare in Prima categoria. Non lo dicono a voce alta, ma sotto sotto c’è il desiderio di ritornare dove erano tanti anni fa. Sedici punti in classifica, una gara in meno, e terzo posto in classifica. La DM 84 Cerveteri guarda al futuro, sperando che l’anno nuovo porti bene. Il dg Andrea Oliva fa un bilancio del vecchio anno, con occhio al nuovo. ” Dopo tanti anni abbiamo chiuso l’anno tra le prime, non è una priorità il salto in Prima, ma ci proveremo – sostiene Oliva – . Chiudiamo la prima parte con un buon risultato che ci dà tanta fiducia. Cresciamo anche con il settore giovanile, la collaborazione con la Rim ci ha portato dei risultati inaspettati. Siamo una realtà che ha un campo che gestisce in autonomia con l’aiuto degli sponsor, tra mille difficoltà e tante prospettive. Vogliamo crescere, puntiamo nei prossimi anni a riprenderci la Prima categoria. Lo faremo con una squadra, espressione dei giovani del territorio”

