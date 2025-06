Rientrati dal Campionato Italiano su Pista, sotto l’egidia della Federazione Italiana Sport Rotellistici – Skate Italia per le categorie Allievi (15-16 anni), Juniores (17-18 anni) e Seniores (Assoluta dai 19 anni) che si è svolto sul rinnovato pattinodromo di Trapani, sotto gli occhi di tutte le massime autorità della Regione Sicilia e della città di Trapani, la DEBBY ROLLER TEAM conquista 5 importantissime medaglie con 7 portacolori, nonostante una prima giornata sfortunata, con 4 atleti caduti accidentalmente.

A far parlare di se è ancora una volta Elisa Folli nella categoria Juniores, che dopo un anno e mezzo di vari infortuni, rientra sul massimo palcoscenico nazionale, nonostante non sia ancora nelle migliori condizioni atletiche, conquistando 3 Medaglie d’Argento nelle prove individuali, ovvero mt 10.000 ad Eliminazione, mt 5.000 a Punti e mt 1.000 Sprint e bissa il successo nell’Americana a squadre insieme alle due frazioniste e compagne di squadra Beatrice Conti ed Emili Cani con il quarto Argento.

L’altra grandissima medaglia arriva da Emili Cani nella categoria Allieve, che ottiene la Medaglia di Bronzo nella mt 5.000 a Punti ad un solo punto dalle prime due grandissime avversarie e dopo la sfortunata mt 10.000 ad Eliminazione del giorno prima dove a causa di una caduta indotta dalle avversarie, viene vanificata la sua brillante prestazione e nonostante le evidenti ferite riportate ed il conseguente dolore lancinante è riuscita a rialzarsi, recuperare il gruppo e strappare una eccellente ed insperata 7^ posizione.

Anche lei insieme alle compagne frazioniste, conquista prima la finale e successivamente una meravigliosa Medaglia d’Argento nell’Americana a squadre.

La Debby Roller Team conquista 5 medaglie agli Italiani Pista di Trapani

Questi risultati oltre ad essere di rilievo, saranno determinanti per la visibilità nei confronti del Commissario Tecnico della Nazionale Italiana, Massimiliano Presti per poter sperare nella chiamata in Nazionale per poi difendere i colori dell’Italia al Campionato d’Europa che si terrà a Gross Gerau in Germania dal 5 al 13 Luglio 2025.

Campionato Italiano veramente sfortunato invece per il nostro portacolori maschile Simone Piccoli, che nella mt 10.000 ad Eliminazione viene indotto a due cadute nella stessa gara, dove nella prima è riuscito con caparbietà e resilienza a reagire e recuperare il gruppo, ma nulla ha potuto dopo la seconda.

Ovviamente le ferite hanno compromesso l’intero campionato per lui, anche per i due giorni successivi, nonostante tutto, il giorno dopo è riuscito ad ottenere un buon 10° posto nella mt 5.000 a Punti.

La sfortuna colpisce ancora la DEBBY e questa volta centra Beatrice Conti sempre nella categoria Allieve, che mentre conduceva tatticamente un’ottima gara, proprio negli ultimi giri si tocca con il pattino di un’avversaria e cade proprio nella finale della mt 10.000 ad Eliminazione e viene fermata in 14^ posizione. La grande gioia arriva anche per lei nella finale dell’Americana a squadre, quando conquista insieme alle altre due compagne la sua prima Medaglia d’Argento ad un Campionato Italiano.

Ad essere presa di mira dalla negatività della prima giornata è anche Benedetta Proietti, al primo anno con i colori DEBBY, che cade nella finale della mt 10.000 ad Eliminazione compromettendo una buona condotta di gara, quando era ancora in ottima forma fisica. Anche lei dolorante il giorno dopo, nonostante tutto, conquista una buona 17^ posizione nella mt 5.000 a Punti.

La Debby Roller Team conquista 5 medaglie agli Italiani Pista di Trapani

Un po’ più indietro nelle proprie classifiche, ma che comunque sia hanno difeso con impegno e determinazione i colori DEBBY; sono Sofia De Amicis che conquista un 19° posto nella mt 500 e Giulia Michettoni al primo anno della categoria Juniores con un 27° nella mt 5.000 a Punti.

I coach Andrea Farris e Valentina Manca, tornano dalla trasferta siciliana decisamente soddisfatti per aver ottenuto 5 medaglie, un 15° posto nella classifica società su 81 partecipanti, il tutto nonostante le sfortunate cadute ed inoltre per come i propri atleti hanno saputo reagire in condizioni di difficoltà. Il direttore tecnico evidenzia che questo è un risultato ottenuto da un grande staff composto oltre che dai presenti sul campo Farris e Manca, anche da Davide Gentili, Francesca Princigalli, Valentina Nappi con il supporto della psicologa dello Sport Katia Pacelli, il preparatore atletico Massimiliano Bizzozero e per un periodo di preparazione il Maestro Maurizio Sebastiani.

Ora la DEBBY ROLLER TEAM sarà impegnata dal 12 al 15 Giugno ai Giochi Nazionali per Società, ovvero il Campionato Nazionale più importante in Italia per le categorie Giovanissimi (8-9 anni) ed Esordienti (10-11 anni) che si terrà al palazzetto di Fanano (MO) e successivamente dal 19 al 22 Giugno a San Miniato (PI) al Campionato Italiano per le categorie Ragazzi12 (12 anni) e Ragazzi (13-14 anni).