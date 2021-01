Share Pin 0 Condivisioni

La curva continua a salire, il Lazio rischia la zona arancione

“Prevediamo un peggioramento della curva – ha spiegato l’assessore alla sanità laziale Alessio D’Amato – abbiamo un’onda che si alza come era prevedibile ed occorre massimo rigore e cautela”.

Così l’assessore D’Amato. Parole che non fanno ben sperare. Il Lazio ad oggi avrebbe un rt molto vicino all’1. Se la curva dovesse peggiorare in questi giorni non è ipotesi tanto remoto che la regione passi in zona arancione.