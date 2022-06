La Procura ha aperto un’inchiesta per omicidio colposo

La città brucia ma mancano mezzi e uomini per intervenire: la denuncia dei Vigili del Fuoco

La Capitale brucia e il corpo dei Vigili del Fuoco ha difficoltà ad eseguire il proprio intervento, mancano uomini e mezzi. E’ la trama di quel che sta accadendo a Roma negli ultimi giorni, ovvero a quando una prima chiamata al Comando non basta a far avviare le operazioni in tempo e che anzi saranno eseguite in ritardo con tutti i rischi e pericoli che la decisione comporta.

Una situazione che si fa fatica a credere e che, con il passare del tempo, diventa sempre più seria. In 72 ore la squadra ha eseguito 400 interventi, di cui 170 solo ieri ed una signora è rimasta vittima di un incendio divampato all’interno della sua abitazione. A tal proposito la procura ha aperto un’inchiesta per incendio colposo affinché la situazione possa risolversi in tempi immediati.