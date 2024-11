La Chiesa della SS. Trinità di Cerveteri, domenica promuoverà un evento contro il bullismo

Domenica 10 Novembre ore 19.00, presso la Chiesa della SS. Trinità di Cerveteri, giornata contro il bullismo.

“È importante la nostra presenza, per dare un segnale forte di coesione al fine di affrontare insieme un fenomeno sociale, il bullismo, così delicato e presente a volte, nel percorso di crescita di adolescenti e ragazzi. Come parrocchia abbiamo più volte in passato affrontato tematiche sociali importanti, organizzando eventi che avevano lo scopo di sensibilizzare e mandare messaggi positivi. Anche questo evento è stato organizzato con le stesse motivazioni. Canzoni, momenti di recitazione, testimonianze ci regaleranno emozioni uniche da vivere insieme…perché soltanto uniti possiamo sconfiggere il bullismo e gridare” ” Al bullismo dico…STOP!!!”.