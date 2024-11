Cerveteri, domenica arriva il Tarquinia al Galli

Patron Lupi. ” Soddisfatto dell’andamento della squadra, andiamo avanti così. Ci toglieremo delle belle soddisfazioni”

Andrea Lupi , presidente del Città di Cerveteri, scruta il futuro guardando al presente. ” Mi ero arrabbiato sette giorni prima, quando pareggiammo con il Civita Castellana, dopo una prestazione in cui ci sono mancati gli attributi. Invece domenica ho visto un’altra squadra mentalmente in salute, che ha giocato con grinta e impegno -ha detto patron Lupi – . Dopo otto partite giocate , devo ritenermi soddisfatto e fiducioso. Certo, il campionato è ancora lungo, ci aspettano da affrontare le formazioni più forti del girone, contro le quali non ci esimeremo nel combattere e dare il cento per cento ” E per finire il presidente ha un pensiero per il pubblico.

” Si spero di vedere più tifosi al Galli, fino ad ora molto lontani dalle sorti degli etruschi, soprattutto per dare un sostegno al club che fa sacrifici e una squadra che dà il cento per cento in campo” . I verdeazzurri nel prossimo impegno affronterà il Tarquinia, che a maggio scorso la condannò alla retrocessione. Un avversario che rievoca dei brutti ricordi.