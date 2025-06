“La bottega dell’incanto” e “Four”: la Rim Cerveteri apre la quattro giorni di danza al Parco della Legnara

Domani, sabato 28 giugno e domenica 29 giugno i due primi appuntamenti. Sabato 5 e domenica 6 luglio sarà il turno dell’Asd Dimensione Danza 2000

Quattro serate di spettacolo, di emozioni e di danza. Prendono il via domani, sabato 28 giugno alle ore 21:00 al Parco della Legnara a Cerveteri i saggio-spettacolo delle scuole di Danza della città. Protagoniste, saranno le allieve e gli allievi di due realtà di estremo prestigio e molto apprezzate dalla cittadinanza e dalle famiglie, ovvero la Rim e l’Associazione Dimensione Danza 2000.

I primi due appuntamenti sono in calendario per domani, sabato 28 e per domenica 29 giugno. Domani, sabato 28 giugno, in scena andrà lo spettacolo “La bottega dell’Incanto”, un viaggio fantastico attraverso musica, magia e tanti, tantissimi giocattoli incantati. Domenica 29 giugno invece, è il momento di “Four”, uno spettacolo tra tecnologia, avanguardia e intelligenza artificiale in cui la natura è stata messa a tacere. Un viaggio però allo stesso tempo avventuroso per quattro ragazze, guidate da un reperto antico. Coreografie e regia sono di Maila Martino e Manila Ripani, i testi di Carmen Salustri. L’ingresso è gratuito.

Il weekend successivo è il turno della Asd Dimensione Danza 2000, di Alessandra Ceripa, che quest’anno celebra i suoi primi 25anni di attività. Sabato 5 e domenica 6 luglio, sempre al Parco della Legnara, coreografie ed esibizioni davvero da non perdere con “The Greatest Show”. Anche in questa circostanza, l’ingresso sarà libero e gratuito.

“Gli spettacoli delle scuole di danza di Cerveteri sono una tradizione di ogni inizio di stagione estiva – ha dichiarato Francesca Cennerilli, Assessore alla Cultura del Comune di Cerveteri – tantissimi ragazzi e ragazze della nostra città, magistralmente guidati dalle loro insegnanti, porteranno in scena le coreografie e tutti i miglioramenti fatti nel corso dell’anno nella disciplina con tanto e duro allenamento. Saranno dei veri e propri spettacoli, curati nei minimi dettagli e con tanta passione. L’invito dunque è quello di andarli a vedere, per emozionarsi insieme a loro e per complimentarsi con loro. L’ingresso è gratuito”.