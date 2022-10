L’onorificenza è stata conferita per la partecipazione all’operazione “Aquila Omnia”, in Afghanistan nell’agosto 2021

La bandiera di guerra del 17° Stormo incursori insignita di medaglia d’oro al valore aeronautico –

Lo scorso 11 ottobre, durante una cerimonia organizzata presso il 60° Stormo a Guidonia (Rm), il Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, Generale di Squadra Aerea Luca Goretti ha insignito la Bandiera di Guerra del 17° Stormo Incursori di Furbara (Rm) della medaglia d’oro al valore aeronautico.

La medaglia, concessa in occasione della partecipazione dello Stormo all’operazione “Aquila Omnia”, durante la quale personale italiano e afghano è stato portato in salvo da Kabul nell’agosto 2021, reca la seguente motivazione: “Prestigiosa unità dell’Aeronautica Militare, organizzava una forza d’intervento rapido con l’inizio dell’operazione “Aquila Omnia”, a seguito del ritiro delle truppe alleate dal teatro afghano. Nonostante la missione venisse svolta in una precaria cornice di sicurezza e in un teatro caratterizzato da elevata minaccia terroristica, garantiva, presso l’aeroporto internazionale di Kabul e nell’immediato circondario, la protezione del personale italiano e dei collaboratori afghani dalla incombente minaccia rappresentata dalle forze talebane consentendone, tramite un ponte aereo, il recupero e l’evacuazione. Chiaro esempio di altissima competenza e professionalità, contribuiva ad accrescere il prestigio della Forza Armata”.

Nella stessa cerimonia sono state insignite anche le bandiere di guerra della 46^ Brigata Aerea, di Pisa, del 14° Stormo di Pratica di Mare (Rm), del 9° Stormo di Grazzanise (CE) che insieme al 17° Stormo dipende dalla 1^ Brigata Aerea per le Operazioni Speciali con sede Furbara (Rm), e del 16° Stormo Fucilieri dell’Aria di Martina Franca (TA).

A cinque Incursori del 17° Stormo, che si sono distinti per coraggio e per la particolare perizia con le quali hanno saputo fronteggiare, nella specifica circostanza, situazioni inedite e altamente pericolose è stata conferita la medaglia d’argento al valore aeronautico.

Aquila Omnia è stata un’operazione straordinaria che ha coinvolto velivoli, equipaggi e personale della Forza Armata, contribuendo a fare dell’Italia uno dei Paesi europei che ha evacuato il maggior numero di cittadini afghani, ben 4.890 – tra cui 1.301 donne e 1.453 bambini – sulle 5011 persone in totale che hanno lasciato l’Afghanistan nelle due settimane dopo Ferragosto del 2021.

Nel suo discorso il Gen. GORETTI ha ricordato come l’operazione sia stata “uno dei ponti aerei umanitari più grandi mai messi in atto, sicuramente il più grande a cui l’Italia abbia mai partecipato. Oggi è soprattutto una ricorrenza che ha per protagonisti coloro i quali, in quei momenti concitati in territorio afghano, hanno mostrato coraggio, altruismo e perizia. Avete portato lustro non solo ai Reparti di appartenenza, le cui Bandiere oggi vi circondano quali silenti testimoni del giuramento di fedeltà prestato anni fa, ma all’intera Forza Armata, dimostrando di saper affrontare le sfide più inaspettate e complesse, solidi nei nostri principi, fermi nella consapevolezza delle nostre capacità, sereni nella certezza dei nostri valori, che è quanto ci insegna la nostra storia e quello che ci indicano quanti ci hanno preceduto nella ormai centenaria storia aeronautica“.

Il 17° Stormo Incursori ha il compito di selezionare, addestrare ed impiegare gli Incursori e gli operatori Supporto Tattico Operazioni Speciali (STOS), al fine di garantire costantemente una risposta tempestiva in situazioni di crisi internazionale che dovessero richiedere l’intervento delle Forze Speciali.