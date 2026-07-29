Il Sindaco di Cerveteri Gubetti: “Evento straordinario e di altissimo spessore artistico ed istituzionale, un onore averli in città”. Il Vicesindaco Riccardo Ferri: “Un privilegio poter avere a Cerveteri il loro concerto nell’anno del Centenario dalla fondazione”. Appuntamento per mercoledì 5 agosto alle ore 21:00 al Parco della Legnara, ingresso gratuito

“Cerveteri si appresta ad ospitare un evento straordinario di altissimo spessore artistico ed istituzionale. Sono lieta di annunciare che nella nostra città è pronta ad esibirsi la Banda Musicale della Guardia di Finanza, in un concerto con una scaletta di brani che spazierà dalla musica classica e sinfonica al più tradizionale repertorio bandistico, passando per la musica leggera alle colonne sonore dei grandi capolavori del cinema mondiale. Pochissime le realtà della nostra Regione che quest’anno possono vantare l’onore di ospitare il concerto della Guardia di Finanza e Cerveteri rientra proprio tra queste. Ringrazio con l’occasione il Vicesindaco Riccardo Ferri, che si è impegnato in prima persona affinché questa realtà di cui l’Italia intera è orgogliosa accettasse di esibirsi nella nostra città, un evento che rientra all’interno del programma dell’Estate Caerite 2026 e che consegnerà ulteriore lustro alla nostra offerta culturale estiva”.

A dichiararlo è Elena Gubetti, Sindaco di Cerveteri, nell’annunciare il concerto della Banda Musicale della Guardia di Finanza in programma mercoledì 5 agosto alle ore 21:00 all’interno del Parco della Legnara a Cerveteri. Dirigerà il concerto, il Capitano Dario Di Coste. L’ingresso è libero e gratuito per tutti.

La Banda Musicale della Guardia di Finanza in concerto a Cerveteri

“Uomini e donne della Guardia di Finanza siamo abituati a conoscerli in divisa, impegnati con passione e grande senso di appartenenza allo Stato nel garantire legalità e rispetto delle Leggi, mercoledì li conosceremo come artisti – ha dichiarato il Vicesindaco Riccardo Ferri – un concerto che quest’anno assume un prestigio ulteriore: la Banda Musicale della Guardia di Finanza infatti quest’anno celebra i cento anni dalla sua fondazione. Un anno di festeggiamenti inaugurato lo scorso maggio al Teatro dell’Opera di Roma davanti al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e alle più importanti cariche dello Stato e che sta proseguendo con concerti nelle città e nelle location più prestigiose d’Italia e tra queste, anche la nostra città”.

“Il Capitano Dario Di Coste, direttore della Banda della Guardia di Finanza – aggiunge il Vicesindaco Riccardo Ferri – ha predisposto un repertorio di brani davvero eccezionali, che soddisferanno i palati musicali più sopraffini che sono certo vi sorprenderà ed emozionerà. Ci tengo con l’occasione a ringraziare il Comandante Regionale Lazio della Guardia di Finanza, Generale di Divisione Mariano La Malfa, per aver favorito l’organizzazione di questo evento con la presenza della Banda Musicale del Corpo Un ringraziamento ulteriore infine, lo rivolgo al personale dell’Ufficio Cultura e alla dipendente Desiree Mencarini che con grande professionalità ha affiancato l’Amministrazione comunale nel compimento di tutti gli iter burocratici necessari”.