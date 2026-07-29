A riceverli, l’Assessore allo Sport del Comune di Cerveteri Manuele Parroccini

Uniti nell’amicizia, nello Sport, nel ricordo di un giovane ragazzo, Andrea Guiduzzi, scomparso ad appena vent’anni a seguito di un incidente stradale. Da quel giorno, sono nati “I Magnifici 7”, sette amici quasi tutti 50enni con la passione per la bicicletta: un modo per trasformare il dolore in un messaggio di speranza, amicizia e solidarietà. Questa colorata carovana di sportivi, domenica mattina ha fatto tappa a Cerveteri, in Piazza Santa Maria, dove ad accoglierli c’era Manuele Parroccini, Assessore allo Sport che ha dato loro il benvenuto in città ed augurato un buon proseguo del percorso iniziato.

In giro in bicicletta, nel ricordo di Andrea Guiduzzi: la storia dei “Magnifici 7” passa per Cerveteri

“Lo sport non è solamente un momento per tonificare il proprio corpo, ma anche per dare nuova linfa, nuova forza alla propria anima ed è proprio ciò che unisce i Magnifici 7, che in sella alle loro due ruote girano l’Italia e l’Europa ricordano un giovane della loro città, figlio di uno di loro sette, venuto a mancare troppo presto – ha spiegato Manuele Parroccini – è stato per me un onore poterli incontrare, ascoltare la loro storia. Il loro coraggio e la loro tenacia hanno rappresentato un momento di riflessione ed incoraggiamento anche per me che conserverò per sempre. A loro, il mio ringraziamento, un ringraziamento che estendo anche ad Andrea Di Stefani, nostro concittadino e amico di uno dei magnifici 7, e l’augurio di continuare a vivere con passione il mondo dello sport e della bicicletta e di rimanere sempre magnifici amici”