Consorzio Sociale, Unione dei Valori: «Bene l’apertura di Grando, ora Cerveteri riapra il dialogo»

Riceviamo e pubblichiamo:

CERVETERI – Come movimento civico Unione dei Valori (UdV), radicato nel territorio di Cerveteri e al fianco di chi affronta ogni giorno la disabilità, la solitudine o le difficoltà economiche, sentiamo il dovere morale e politico di intervenire sulla complessa vicenda del Consorzio Sociale dell’Etruria Meridionale. Non possiamo nascondere il compiacimento per le recenti parole del Sindaco di Ladispoli, Alessandro Grando. Il suo accorato appello al dialogo e la disponibilità a ridiscutere gli atti pur di non far fallire il progetto rappresentano un atto di maturità istituzionale che ci trova in buona parte d’accordo. È una posizione che rispecchia esattamente ciò che le forze di opposizione nel Consiglio Comunale di Cerveteri chiedono da tempo alla Sindaca Gubetti e alla sua maggioranza: smettere di arroccarsi e mettere al centro il merito delle questioni.

Il Consorzio Sociale non è un semplice adempimento burocratico né tantomeno una questione di poltrone. Si tratta di un modello organizzativo strategico — già adottato con successo in molti altri comuni italiani e fortemente sostenuto dal Terzo Settore — nato per gestire con maggiore efficienza e trasparenza le Politiche Sociali del nostro distretto. Lo stallo politico che si è verificato a Cerveteri rischia di trasformarsi in un danno enorme per l’intera comunità. Quando a rimanere bloccati sono i fondi e la programmazione dei servizi destinati alle persone più fragili, alle famiglie in difficoltà e agli anziani, a perdere non è una fazione politica, ma l’intero territorio.

Come Unione dei Valori, ribadiamo la nostra natura civica fatta di concretezza, equità e solidarietà. Crediamo che la buona politica debba saper fare un passo indietro sulle bandiere ideologiche per farne due in avanti verso la risoluzione dei problemi.

Raccogliamo quindi positivamente la proposta di un tavolo di lavoro congiunto tra le Amministrazioni e le forze politiche dei due Comuni. Chiediamo con forza alla maggioranza di Cerveteri di dimostrare la stessa apertura e senso di responsabilità, ascoltando finalmente le istanze della cittadinanza e del Terzo Settore. Noi ci siamo, pronti a fare la nostra parte nell’esclusivo interesse di Cerveteri e di chi ha più bisogno.

Movimento Civico “Unione dei Valori” (UdV) Cerveteri