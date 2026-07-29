Consiglio comunale Cerveteri, undici punti all’ordine del giorno: TARIP, opere pubbliche e emergenza idrica al centro della seduta

Appuntamento per oggi alle ore 16 presso la sala consiliare del Granarone

Il Consiglio comunale è convocato per mercoledì 29 luglio 2026 alle ore 16 in prima convocazione e, qualora fosse necessario, per venerdì 31 luglio alle ore 15 in seconda convocazione. La seduta prevede undici punti all’ordine del giorno, tra delibere, mozioni e interrogazioni su temi che spaziano dalla gestione dei servizi comunali alla viabilità, fino alle politiche ambientali e sociali.

Tra gli argomenti più rilevanti figura la presa d’atto del Piano Economico Finanziario (PEF) 2026-2029 del servizio di gestione dei rifiuti urbani, accompagnata dall’approvazione delle tariffe della TARIP per il 2026, un provvedimento che incide direttamente su famiglie e attività economiche.

L’aula sarà inoltre chiamata ad approvare il nuovo regolamento della Biblioteca comunale “Nilde Iotti”, destinato ad aggiornare l’organizzazione e il funzionamento del servizio, e il rinnovo della convenzione per il servizio associato di segreteria tra i Comuni di Cerveteri e Salisano.

All’esame del Consiglio anche il riconoscimento di debiti fuori bilancio derivanti da tre sentenze e l’approvazione di un Piano di Utilizzazione Aziendale (PUA) per la realizzazione di un magazzino agricolo in via del Sasso.

Ampio spazio sarà dedicato alle iniziative dell’opposizione. Tra le mozioni in discussione figurano la richiesta di avviare le procedure per l’acquisizione e la valorizzazione del sito archeologico delle Acque Ceretane, l’istituzione di un servizio straordinario di approvvigionamento idrico gratuito mediante autobotte per fronteggiare eventuali emergenze e una ricognizione sullo stato di attuazione dei finanziamenti e delle opere pubbliche non ancora concluse.

La seduta si concluderà con tre interrogazioni a risposta orale riguardanti il dissesto delle strade extraurbane di via di San Paolo e via Casetta Mattei, la trasparenza nella programmazione di Estate Caerite 2026 e la programmazione del servizio OEPAC per l’anno scolastico 2026/2027, dedicato all’assistenza educativa degli alunni con disabilità.

Una seduta articolata che affronta temi amministrativi, economici e di interesse pubblico, destinati ad avere ricadute concrete sulla vita della città e sui servizi rivolti ai cittadini.