Consorzio Sociale, FdI: “Le parole di Grando confermano ciò che denunciamo da mesi”

CERVETERI – Le parole del Sindaco di Ladispoli, Alessandro Grando, sulla vicenda del Consorzio Sociale dell’Etruria Meridionale non solo ci trovano in totale ed entusiasta accordo, ma rappresentano la conferma di quanto noi di Fratelli d’Italia e l’intera opposizione politica sosteniamo da mesi.

Dal mese di dicembre 2025 Fdi e tutta l’opposizione di Cerveteri chiede di rivedere e perfezionare alcuni articoli dello statuto del consorzio in discussione ma senza alcun esito e risposta da parte della sindaca e della sua “maggioranza”, nonostante un consiglio comunale aperto chiesto dall’opposizione e una richiesta per l’istituzione di una commissione congiunta con il comune di Ladispoli per la revisione dello statuto nelle parti ritenute carenti o comunque poco chiare nell’interpretazione.

La Sindaca e la sua maggioranza hanno ritenuto di non dare ascolto a nessuno e blindare il testo, salvo chiedere aiuto all’opposizione in estremis quando hanno verificato che venivano meno i numeri per l’approvazione proprio dalle file della stessa maggioranza. Comunque, se la sindaca e il suo contorno (quello che si riconosce ancora nella sua maggioranza) vogliono , il tempo per approvare e istituire il consorzio entro il 1 gennaio 2027 come previsto, e dopo la giusta revisione dello statuto come richiesto FDI è pronta a fare la sua parte Va comunque precisato che i servizi sociali non stanno subendo e non subiranno nessun rallentamento o disservizio a causa della mancata approvazione del consorzio in discussione.

Il coordinamento e i consiglieri comunali di FDI Cerveteri