Un’esperienza indimenticabile per gli studenti della 3^A CAT dell’Istituto “Giuseppe Di Vittorio”: a Roma come guide turistiche

E’ stata un’esperienza indimenticabile per gli studenti della 3^A CAT dell’Istituto “Giuseppe Di Vittorio” di Ladispoli quella che si è svolta venerdì 31 maggio: accompagnati dai Professori Massimo Cerrocchi, Sabino Fiore e Alessandro Romagnoli, gli allievi hanno partecipato ad una gita didattica alla scoperta delle meraviglie di Roma. “Dopo aver preparato e approfondito gli argomenti assegnati per gruppi, – ha spiegato il Prof. Cerrocchi, Docente di Topografia e Disegno Tecnico e Tutor per l’Orientamento dell’Istituto Superiore “Giuseppe Di Vittorio” – gli studenti si sono trasformati in guide turistiche, illustrando ai loro compagni, con competenza e passione, i luoghi

visitati”. Il percorso della gita ha incluso diverse tappe: la Chiesa di Santa Maria Maddalena, un gioiello barocco situato nel cuore di Roma, ricco di opere d’arte e di storia; Piazza della Rotonda, famosa per il Pantheon, l’antico tempio romano dedicato a tutte le divinità; il Pantheon, imponente struttura architettonica che ha destato lo stupore degli studenti per la sua grandiosità e la sua cupola monumentale; la Basilica di Sant’Eustachio, chiesa ricca di fascino e di mistero, legata alla leggenda del cervo e alla conversione di Placido, generale dell’imperatore Traiano; Santa Maria sopra Minerva, autentico capolavoro del gotico romano che custodisce la tomba di Santa Caterina

da Siena; la Chiesa del Gesù, chiesa madre della Compagnia di Gesù, famosa per la sua architettura barocca e per i grandiosi affreschi della volta; la Fontanella del Facchino, una delle sei statue parlanti di Roma, graziosa fontana che raffigura un facchino che porta una botticella d’acqua; Sant’Ignazio, altra chiesa gesuitica ricca di opere d’arte e di decorazioni.



“Oltre ad approfondire le loro conoscenze di storia, arte e architettura, – ha sottolineato il Prof. Cerrocchi – gli studenti hanno avuto modo di migliorare le loro capacità di comunicazione e di presentazione degli argomenti loro assegnati, di imparare a lavorare in gruppo e a collaborare, ma hanno potuto anche sviluppare il loro senso di osservazione e di analisi, apprezzando la bellezza incomparabile e il valore del patrimonio artistico e culturale italiano. Un’esperienza formativa coinvolgente che ha lasciato un segno indelebile negli allievi della 3^A CAT. Desidero rivolgere i miei ringraziamenti ai colleghi Sabino Fiore e Alessandro Romagnoli per aver collaborato con

straordinaria dedizione e professionalità all’organizzazione di questa visita che rimarrà nella memoria e nei cuori dei nostri studenti”.