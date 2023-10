Il Team Kickboxing Ladispoli ha dimostrato il suo talento nel Trofeo Alfred Nobel di Kickboxing Federkombat a Roma

Nel recente Secondo Trofeo Alfred Nobel di Kickboxing Federkombat a Roma, il Team Kickboxing Ladispoli ha dimostrato il suo talento e la sua determinazione, portando a casa risultati straordinari per la nostra città.

Con quattro atleti eccezionali, tra cui Tiziano Farris e Budei Andrian che hanno conquistato il primo posto nella categoria Kick Light, e Samuele Lucarella e Alice Lobrano, che hanno ottenuto il secondo posto nelle categorie Kick Light e Light Contact, i nostri ragazzi hanno fatto vedere di che pasta sono fatti.

Il Maestro Pasqualino Lobrano, guida ispiratrice della squadra, ha giocato un ruolo fondamentale nella preparazione degli atleti, condividendo la sua passione contagiosa per la kickboxing.

Questa squadra talentuosa si allena duramente presso la Palestra Piazza Grande di Ladispoli, che è diventata il luogo dove si forja l’eccellenza sportiva. Nonostante il torneo si sia svolto a Roma, il cuore di Ladispoli batteva al ritmo dei suoi campioni, sostenendoli con orgoglio.

Il successo ottenuto è solo l’inizio di una stagione promettente, con il Campionato Regionale Lazio Sport da Tatami in programma al Palatorrino il 12 novembre. Questo evento rappresenta un’opportunità di qualificazione al Trofeo Italia per i partecipanti con cinture colorate, e al prestigioso Criterium di Jesolo per i cinture nere nel 2024.

Il Team Kickboxing Ladispoli è pronto a dimostrare ancora una volta la sua determinazione e passione per lo sport sotto la guida ispiratrice del Maestro Pasqualino Lobrano. Questi atleti sono un esempio di dedizione e spirito competitivo. Congratulazioni per i risultati eccezionali e in bocca al lupo per le sfide future! Continuate a seguirli e rimanete sintonizzati per ulteriori aggiornamenti sulla squadra di Kickboxing Ladispoli.