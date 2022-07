Jova Beach Party: inizia la festa a Campo di Mare

Tutto quello che c’è da sapere: limitazioni, divieti, servizi, e indicazioni su come raggiungere l’area del mega concerto

Arriva nella frazione di Cerveteri, a Campo di Mare, il “big day”. Per la due giorni del concerto in spiaggia in tutta la frazione di Campo di Mare vigeranno alcuni divieti e limitazioni.

COME ARRIVARE A MARINA DI CERVETERI

per chi proviene da nord, percorrere la A1 Milano-Napoli, seguire indicazioni per la Diramazione di Roma nord, proseguire sul Grande Raccordo Anulare, in direzione Flaminia-Cassia, prendere l’uscita 1 “Aurelia” in direzione Civitavecchia e proseguire sulla SS1 Aurelia fino a Cerveteri; in alternativa, percorrendo la SS1 Aurelia, entrare sulla A12 Roma-Civitavecchia a Torrimpietra, uscire allo svincolo di Santa Marinella, oppure di Cerveteri-Ladispoli e proseguire lungo la viabilità ordinaria fino a Marina di Cerveteri;

– per chi proviene da sud, percorrere la A1 Milano-Napoli, seguire indicazioni per la Diramazione di Roma sud, proseguire sul Grande Raccordo Anulare, in direzione Aeroporti, prendere l’uscita 30 “Roma-Fiumicino”, in direzione Fiumicino, proseguire sulla Roma-Civitavecchia, in direzione Civitavecchia, uscire allo svincolo di Santa Marinella, oppure di Cerveteri-Ladispoli e proseguire lungo la viabilità ordinaria fino a Marina di Cerveteri.

Per agevolare gli utenti, Autostrade per l’Italia ha previsto inoltre un potenziamento dei presidi e un aggiornamento costante sui pannelli a messaggio variabile e su tutti i canali ufficiali.

Si ricorda inoltre che il parcheggio ufficiale del Jova Beach Party è in via Fontana Morella a Marina di Cerveteri.

Costanti aggiornamenti sulla situazione della viabilità e sui percorsi alternativi sono diramati tramite i collegamenti “My Way” in onda su Sky Meteo24 (canale 502 Sky), su Sky TG24 (canali 100 e 500 Sky e canale 50 del digitale terrestre), su La7 e La7d (canale 7 e 29 del digitale terrestre) e sui seguenti canali: sul sito autostrade.it, su RTL 102.5, su Isoradio 103.3 FM, attraverso i pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving in area di servizio. Per ulteriori informazioni si consiglia di chiamare il call center Autostrade al numero 803.111, attivo 24 ore su 24.

CAMPO DI MARE ISOLA PEDONALE: NO AUTO

Oggi e domani Campo di Mare sarà una grande isola pedonale. Ci si potrà dunque spostare liberamente a piedi, in bici, con monopattini, pattini, skate ma non sarà possibile invece usare l’automobile. I residenti muniti di apposito contrassegno (da ritirare presso gli uffici della Polizia Municipale), potranno parcheggiare nella grande area pubblica e gratuita a loro dedicata e prendere l’auto tutte le volte che vorranno per andare a lavorare, fare la spesa senza alcuna limitazione. La circolazione delle auto non è consentita soltanto all’interno della frazione Campo di Mare.

NAVETTE GRATUITE

Il Comune ha predisposto un servizio di navetta gratuita che permetterà di spostarsi dal parcheggio alle proprie abitazioni, con percorso circolare, in tutta Campo di Mare. È previsto anche un servizio speciale dedicato alle persone con disabilità per accompagnarli a casa su richiesta. Info e prenotazioni navette al numero: 3756617653. Nell’area è prevista la presenza di numerose ambulanze, pronte ad intervenire qualora ci sia la necessità.

LE SPIAGGE

Le spiagge libere sono e restano accessibili ad eccezione della spiaggia centrale, quella tra Six ed Ocean Surf, inclusa nell’area concerto. Gli stabilimenti balneari fuori dall’area concerto (Renzi, Ezio, Quadrifoglio) resteranno aperti dalla mattina fino alle 17 sia nella giornata di oggi che in quella di domani.

CHIUSO L’ACCESSO DELLA PALUDE DI TORRE FLAVIA A LADISPOLI

Chiudono gli accessi alla Palude di Torre Flavia anche lato Ladispoli. Ad avvisare i visitatori e i bagnanti dell’Oasi protetta è il responsabile Corrado Battisti. La chiusura avverrà a partire dalle 19 e resterà in vigore per tutta la notte. A sorvegliare l’area ci penseranno le guardie della Polizia locale di Città Metropolitana e le guardie zoofile. Interdetto anche il tratto di spiaggia lato nord del parco, nel comune di Cerveteri.