Italia Viva: “L’ex cabina Enel che deturpa il centro storico rientra negli interessi delle ultime amministrazioni” – riceviamo e pubblichiamo:

Come gruppo di attivisti di Italia Viva di Cerveteri siamo molto interessati al destino di quella che un tempo fu una cabina dell’Enel e che adesso campeggia, senza alcuna utilità, sul largo della Boccetta come rimarcato e rilanciato giustamente da un media locale.

Siamo interessati in quanto il suo abbattimento lascerebbe spazio alla creazione di una piazza per accogliere i turisti ma soprattutto i residenti consentendo di trascorrere le serate estive. Un modo per far vivere il territorio e per arricchire, con strutture funzionali, il centro storico di Cerveteri. Completamente disinteressate allo sviluppo del centro storico sono state le amministrazioni passate che non possono neanche nascondersi dietro il consueto “non abbiamo avuto tempo” avendo governato per oltre 10 anni. Noi siamo abituati a giudicare dai fatti e l’ex cabina dell’Enel continua a deturpare uno scorcio del nostro centro storico. Complimenti a chi non ha fatto nulla e poteva fare!

I simpatizzanti di Italia Viva: Vittoria Marini, Maurizio Falconi, Luciano Lucci, Aldo Rinaldi, Francesco Canicossa, Gabriele Rinaldi, Ahron Lucantonio, Quinta Donnini, Nello Bartolozzi e Crescenzo Marra